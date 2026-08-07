Le club anglais de Liverpool a soumis une offre officielle de 115 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de l'ailier français Bradley Barcola, une démarche qui marque une montée en puissance après plusieurs jours de négociations exploratoires, selon les informations du quotidien français « L'Équipe ».

Une démarche sérieuse

À trois semaines seulement de la clôture du mercato estival, Liverpool a décidé de passer à la confrontation directe, même si les détails de l'offre concernant les montants fixes, variables et les primes supplémentaires n'ont pas été dévoilés.

Le refus parisien

Selon le journal, le Paris Saint-Germain devrait rejeter cette offre, la direction parisienne ayant relevé ses exigences à plus de 150 millions d'euros comme valeur de base, après avoir affirmé que le joueur n'était pas à vendre.

Ce revirement est intervenu après le refus de Barcola, 23 ans, de prolonger son contrat qui expire en 2028, ce qui a ouvert la voie à son départ.

Cette démarche s'inscrit dans la philosophie du trio dirigeant (Al-Khelaïfi, Campos, Enrique), qui a affirmé à plusieurs reprises son refus de conserver tout joueur souhaitant partir.

Des messages stratégiques

L'offre porte deux messages : le premier à destination de Paris, pour signifier que l'intérêt anglais est réel et non une manœuvre, et le second à destination du joueur, qui s'est mis d'accord de principe avec Liverpool sur ses conditions personnelles, afin de le rassurer sur le sérieux de la démarche.