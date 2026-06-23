Sur instruction de José Mourinho, Enzo Fernández devance désormais Bouaadi dans les choix du Real Madrid

La direction du Real Madrid a pris une décision cruciale ces dernières heures en décidant de recruter l'Argentin Enzo Fernández, milieu de terrain de Chelsea, afin de renforcer le milieu de terrain de l'équipe dans les mois à venir.

Le profil du joueur de 25 ans s’est imposé après que le club merengue a constaté l’impossibilité de recruter Oliasi, puis après avoir écarté la piste menant à Matheus Fernandes, ce dernier ayant choisi Tottenham pour disposer de davantage d’opportunités d’évolution.

Le club merengue a donc entamé les démarches pour ouvrir des négociations avec Chelsea dans les prochains jours, encouragé par la forte détermination du joueur, qui a fait savoir qu’il se donnerait à fond pour finaliser ce transfert.

Selon le quotidien espagnol AS, le milieu argentin occupait déjà la première place sur la short-list de José Mourinho, information que l’entraîneur portugais a confirmée dès les premiers échanges avec la direction.

D’autres pistes, comme celles menant à Matheus Fernandes ou à Ayoub Bouadi – suivi depuis des mois par Johnny Cavallat –, mais le profil du jeune Marocain, jugé trop vert, ne correspond pas aux critères de l’entraîneur, qui réclame un effectif d’éléments confirmés afin d’encadrer les jeunes talents.

L’option du milieu du Borussia Mönchengladbach, titulaire avec l’Allemagne au Mondial, a aussi été étudiée, mais elle a été évaluée de la même manière. Le Real Madrid a donc décidé de répondre à la demande initiale de Mourinho en recrutant Enzo Fernández, et ne se tournera vers les autres pistes que si cette transaction échoue.

Le technicien portugais voit en lui le profil idéal pour dynamiser son milieu de terrain : une grande capacité à couvrir le terrain, un leadership naturel et une aptitude à relancer l’équipe. Un véritable milieu « box-to-box », indispensable selon lui pour équilibrer le groupe.

Un obstacle demeure : la vente par Chelsea de Marc Cucurella pour 50 millions d’euros a permis au club londonien de rééquilibrer ses comptes, tandis que Xabi Alonso compte également sur le milieu argentin. Reste que la détermination du joueur à rejoindre le Real pourrait mettre la direction des Blues dans une position délicate.

Sur le plan financier, l’opération s’annonce à huit chiffres : Chelsea avait déboursé 121 millions d’euros pour l’enrôler à l’été 2022, après que Benfica Lisbonne eut versé 45 millions d’euros à River Plate pour le recruter.

Pour le Real, le coût de l’opération ne devrait pas descendre sous 100 millions d’euros, d’autant que le joueur est sous contrat jusqu’en 2032.

Plus tôt cette saison, le joueur avait été sanctionné par Chelsea pour avoir exprimé publiquement son attachement au Real Madrid. Dans une interview diffusée sur YouTube, il avait déclaré : « J’aimerais vivre en Espagne. J’aime beaucoup Madrid, cette ville me rappelle Buenos Aires. Je vivrai à Madrid, et un footballeur vit où il veut. »

La direction madrilène souhaite répondre rapidement aux deux dernières exigences de l’entraîneur José Mourinho : recruter un milieu de terrain et un défenseur central. Pour financer l’opération, le club espère réaliser la vente d’un milieu de terrain, sachant que le duo Camavinga-Tchouaméni attire l’attention en Premier League.