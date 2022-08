Supercoupe d'Europe – Les chiffres complètement fous de la victoire du Real Madrid contre l'Eintracht Francfort.

Mercredi soir, le Real Madrid a battu l'Eintracht Francfort 2-0 en Supercoupe d'Europe. Une victoire synonyme de nombreux records.

En battant l'Eintracht Francfort deux buts à zéro en Supercoupe d'Europe, plusieurs joueurs du Real Madrid et son entraîneur, Carlo Ancelotti, ont marqué l'histoire de la compétition ou de leur club.

• Le Real Madrid a ainsi remporté sa cinquième Supercoupe d'Europe, égalant le record de l'AC Milan et du FC Barcelone.

• Le Real Madrid a remporté toutes ses finales jouées contre des clubs allemands : Coupe d'Europe des clubs champions (1960 (Eintracht Francfort), Coupe UEFA 1986 (FC Cologne), Ligue des champions 2002 (Bayer Leverkusen), Supercoupe d'Europe 2022 (Eintracht Francfort).

• Carlo Ancelotti a remporté sa quatrième Supercoupe d'Europe en tant qu'entraîneur (AC Milan 2003 et 2007, Real Madrid 2014 et 2022), établissant un nouveau record. Il devance Pep Guardiola, lauréat à trois reprises.

• Karim Benzema a participé à sa cinquième Supercoupe d'Europe (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), un record pour un joueur français. Il devance Raphaël Varane (4 participations).

• Karim Benzema a remporté son 23e trophée avec le Real Madrid., égalant Paco Gento. Le Français n'est plus devancé que par Marcelo (25 trophées).

• Auteur du deuxième but de son équipe, Karim Benzema dépasse Raul au classement des buteurs du Real Madrid (324 à 323). Le Français est seulement devancé par Cristiano Ronaldo (450 buts).

• Karim Benzema (34 ans et 234 jours) est devenu le deuxième buteur le plus âgé en Supercoupe d'Europe derrière l'Allemand Klaus Allofs (36 ans et 67 jours).

• Karim Benzema est le premier joueur français à marquer lors de deux éditions de la Supercoupe d'Europe (2018 et 2022).

• Eduardo Camavinga (19 ans et 273 jours) a remporté son quatrième trophée avec le Real Madrid. C'est le plus jeune joueur de l'histoire du club à réaliser une telle performance. Il devance Rafael Martín Vázquez (4 trophées à 20 ans et 223 jours).

• Eduardo Camavinga (19 ans et 273 jours) est devenu le deuxième plus jeune joueur français à disputer un match de Supercoupe d'Europe derrière Didier Domi (18 ans et 258 jours).

• Contre Francfort, le Real Madrid a remporté sa 17e finale sur les 19 dernières disputées. Une série commencée en 2014 avec une victoire en Copa del Rey. Seul l'Atlético de Madrid (Supercoupe d'Espagne 2014 et Supercoupe d'Europe 2018) est parvenu à battre le Real Madrid lors d'une finale au cours de cette période.

• Florentino Pérez a remporté son 30e trophée en tant que président de la section football du Real Madrid. Il n'est plus qu'à trois longueurs du record du club qui appartient à Santiago Bernabéu.

• Antonio Rüdiger (Chelsea 2021, Real Madrid 2022) est devenu le deuxième joueur à remporter la Supercoupe d'Europe deux années de suite avec deux clubs différents après Toni Kroos (Bayern Munich 2013, Real Madrid 2014).

• Toni Kroos a remporté sa cinquième Supercoupe d'Europe (2013, 2014, 2016, 2017, 2022). Il est le joueur le plus titré de la compétition devant Dani Alves et Paolo Maldini (4).

• David Alaba est le premier joueur autrichien a marqué en Supercoupe d'Europe.

• Thibaut Courtois a joué cinq finales avec le Real Madrid, réalisant 23 arrêts sur 24 tirs subis : 3/3 contre l'Eintracht Francfort (Supercoupe d'Europe 2022), 9/9 contre Liverpool (Ligue des champions 2022), 6/6 contre l'Atlético de Madrid (Supercoupe d'Espagne 2020), 3/3 contre l'Athletic Bilbao (Supercoupe d'Espagne 2022), 2/3 contre Al Aïn (Coupe du monde des clubs 2018).