Supercoupe d'Espagne : Piqué veut "faire mal" au Real Madrid

De toutes les rivalités européennes, celle qui oppose le FC Barcelone au Real Madrid est assurément de celles qui génère le plus de passion. Mercredi soir, les deux plus grands ennemis du football espagnol s'affronteront en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Gérard Piqué, défenseur emblématique du Barça, était de passage dans #Vamos pour évoquer ce rendez-vous face au rival historique. Le Clasico est bel et bien lancé !

"Ils sont très forts, mais on peut leur faire mal"

Si Madrid avait quelque peu perdu de sa superbe suite au départ de Cristiano Ronaldo, la Maison Blanche retrouve des couleurs cette saison, portée par ses joueurs d'expérience. Selon Gérard Piqué, le FC Barcelone a toutefois la qualité pour embêter le Real. "Il conserve une base qui lui a donné de nombreux succès par le passé. Au milieu de terrain, Casemiro, Kroos et Modric se connaissent très très bien et leur rendement a toujours été très élevé ces dernières années. En attaque, ils ont Benzema et Vinicius qui sont à un niveau superlatif, tant sur le nombre de buts marqués que dans le jeu", a d'abord analysé le défenseur, lucide.

"Derrière, c'est une équipe qui se replie bien, qui se sent à l'aise sans le ballon et joue en transitions avec Vinicius ou des milieux qui combinent pour arriver jusqu'à Benzema. C'est la même base qu'il y a des années, c'est une équipe qui se connaît très bien. On sait qu'ils sont très forts, mais on peut leur faire mal", a ensuite promis le Catalan, déterminé à l'emporter.

Piqué n'a pas digéré le Clasico perdu

En début de saison, le Real Madrid s'était adjugé le premier Clasico en allant l'emporter au Camp Nou (1-2). Une défaite cruelle aux yeux de Gérard Piqué. "Pour moi, le Real ne méritait pas de gagner. On a eu l'occasion de Dest à 0-0 qui aurait pu changer le match. Eux, dès leur première occasion, ils ont marqué. Nous n'étions pas non plus comme maintenant sur le plan émotionnel, nous étions davantage dans le dur. Les forces ont changé depuis ce match et nous espérons en profiter", a ainsi confié le joueur passé par Manchester United.

"Chaque victoire nous renforce énormément et si nous gagnons le titre, ça nous donnera de la confiance pour les prochains mois, ça nous fera grandir en tant qu'équipe", a enfin déclaré le joueur formé au FC Barcelone, bien décidé à redonner au club son lustre d'antan.