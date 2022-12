UEFA - Super League : La Cour Européenne rend son verdict !

L'avocat général de l'Union Européenne a délivré un premier verdict en faveur de l'UEFA et la FIFA concernant la SuperLeague.

La Superliga prend un grand coup sur la tête. Au cours des dernières heures, l'avocat général de l'UE a publié ses conclusions sur l'affaire problématique de la Super League. L'avis n'est pas contraignant, mais stipule que si la Super League est libre de créer sa propre compétition, elle ne peut pas continuer à participer aux compétitions de la FIFA et de l'UEFA sans autorisation préalable.

La Cour européenne statue et la Super League de Florentino Pérez est mortellement blessée

L'avocat de l'Union européenne a estimé jeudi que la FIFA et l'UEFA n'ont pas abusé de leur position dominante dans les compétitions de football européennes en bloquant, sous la menace de sanctions, la création d'un tournoi alternatif, la Superliga, que trois clubs - le Real Madrid CF, le FC Barcelone et la Juventus - soutiennent encore aujourd'hui. Les trois clubs, après cette position, sont clairement désavantagés, suivant la position de l'avocat de l'UE, qui se range clairement du côté de l'UEFA et de la FIFA.

Un avis non contraignant, mais qui n'augure rien de bon pour la Super League

L'avocat de l'UE fait valoir que "si la société European Super League est libre de créer sa propre compétition de football indépendante en dehors de l'écosystème de l'UEFA et de la FIFA, elle ne peut pas, en plus de créer cette compétition, continuer à participer aux compétitions de football organisées par la FIFA et l'UEFA sans l'autorisation préalable de ces fédérations", conclut-il.

Bref, un énorme revers pour Florentino Pérez, le promoteur de la Super League, qui est désormais mortellement blessé. Il convient de rappeler que l'avis de l'avocat de l'UE n'est pas contraignant, mais qu'il coïncide généralement avec la position finale de la Cour de justice de l'Union européenne. En fait, l'avis coïncide généralement avec celui des juges dans environ 80 % des cas.

L'UEFA satisfaite de la décision sans ambiguïté

Dès que l'avis non contraignant de l'avocat de l'Union européenne a été connu, l'UEFA a posté un tweet pour montrer sa satisfaction de la position du juge. "L'UEFA accueille chaleureusement l'avis sans équivoque rendu aujourd'hui, qui recommande un arrêt de la CJCE à l'appui de notre mission fondamentale, à savoir régir le football européen, protéger la pyramide et développer le jeu dans toute l'Europe", a-t-elle déclaré.

Conclusion : en d'autres termes, cela signifie que, pour l'avocat de l'UE, l'UEFA et la FIFA ne jouissent pas d'un monopole. La Super League peut donc créer sa propre compétition, mais si elle le fait, elle doit avoir l'autorisation de la FIFA et de l'UEFA pour continuer à participer à ses propres compétitions. Un coup certainement mortel pour le tournoi promu par Florentino Pérez et appuyé par Joan Laporta.