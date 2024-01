Super League : plus de 20 clubs engagés ?

Anas Laghrari, responsable de l'European Super League, a déclaré qu'il y avait déjà suffisamment de clubs favorables à la création d'un tournoi.

Laghrari, copropriétaire d'A22 Management, la société qui promeut l'European Super League, a fait une déclaration audacieuse selon laquelle la ligue dissidente a l'approbation d'environ 20 clubs à travers l'Europe, ce qui est suffisant pour lancer une nouvelle compétition indépendante. Le chef de l'ESL a également indiqué qu'il s'était entretenu avec toutes les parties prenantes, y compris les associations de supporters, afin de comprendre le projet, mais qu'il restait confiant quant au lancement prochain du tournoi.

Plus de 20 clubs engagés ?

S'adressant à Ouest-France, Laghrari s'est montré enthousiaste : "Je ne veux pas dire leurs noms parce que je ne veux pas les exposer. Depuis le 21 décembre, nous avons discuté avec une cinquantaine de clubs différents. Une vingtaine d'entre eux sont très, très motivés par le projet. Nous avons déjà suffisamment de clubs pour lancer une compétition."

"Nous sommes très occupés à discuter avec les différents clubs, les associations de supporters, les joueurs et les personnes impliquées dans le football au quotidien. Ils nous appellent tous pour mieux comprendre ce projet car, puisqu'il est possible et légal de proposer une alternative, les acteurs veulent travailler. Nous pouvons travailler ensemble pour améliorer le football."

L'article continue ci-dessous

Et d'ajouter : "Un club qui s'est déjà engagé, mais qui a publié un communiqué pour se positionner contre, nous a dit : "C'est exactement la même chose que lorsque vous confirmez un entraîneur pour le poste et que vous le licenciez dans les semaines qui suivent. Une fois que tout le monde aura compris qu'il est beaucoup plus juste d'avoir une authentique pyramide européenne et non un système dans lequel le quart de la Ligue espagnole vaut plus que le champion de Belgique, les gens iront vers ce modèle".

Le 21 décembre 2023, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu son jugement sur la Super League en déclarant que le blocage de la formation de la compétition était contraire au droit de l'UE, ouvrant ainsi la voie à la résurrection de la compétition. Cette décision est un coup dur pour la FIFA et l'UEFA qui se sont opposées avec véhémence à la création de la nouvelle compétition, proposée pour la première fois en avril 2021.