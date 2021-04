Super League : Le Barça reste !

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a clairement exprimé le désir des Blaugrana de continuer à faire partie du projet de Super League européenne.

Après les propos de son président, le club a publié une déclaration allant dans la même direction. Il ne reste plus que trois des clubs fondateurs - le Real Madrid, Barcelone et la Juventus - après que neuf d'entre eux aient choisi d'abandonner, à la suite de protestations de fans et, dans le cas des clubs anglais, d'une pression accrue du gouvernement britannique.

Néanmoins, Barcelone reste convaincu que la Super League est la voie à suivre. La déclaration de Barcelone est la suivante:

"1.- Le FC Barcelone partage le point de vue de la plupart des grands clubs de football européens, et plus encore compte tenu du climat socio-économique actuel, selon lequel des réformes structurelles sont nécessaires pour garantir la viabilité financière et la faisabilité du football mondial en améliorant le produit qui est offert aux fans du monde entier et en consolidant et même en augmentant la base de fans sur laquelle ce sport est soutenu, qui est son pilier et sa plus grande force."

Dans ce contexte, le conseil d'administration du FC Barcelone a accepté, de toute urgence, l'offre de faire partie, en tant que membre fondateur, de la Super League, une compétition destinée à améliorer la qualité et l'attractivité du produit proposé à la les fans de football et, en même temps, et comme l'un des principes les plus inaliénables du FC Barcelone, recherchent de nouvelles formules de solidarité avec la famille du football dans son ensemble.

La décision a été prise avec la conviction qu'il aurait été une erreur historique de refuser l'opportunité de faire partie de ce projet en tant que l'un de ses membres fondateurs. En tant que l'un des meilleurs clubs sportifs du monde, notre intention sera toujours d'être à l'avant-garde, ce qui est un élément indispensable de l'identité du club et de son esprit sportif, social et institutionnel. Dans tous les cas, le FC Barcelone, en tant que club qui a toujours été et sera toujours la propriété de chacun de ses membres, s'est expressément réservé le droit de soumettre une décision aussi importante à l'approbation finale de ses organes sociaux compétents après étude très nécessaire de la proposition.

2.- Compte tenu de la réaction du public que le projet susmentionné a suscité dans de nombreuses et diverses sphères, il ne fait aucun doute que le FC Barcelone apprécie qu'une analyse beaucoup plus approfondie soit nécessaire sur les raisons qui ont provoqué cette réaction afin de reconsidérer, si nécessaire, et dans la mesure requise, la proposition telle qu'elle a été formulée à l'origine et résoudre toutes ces questions, toujours pour le bien de l'intérêt général du monde du football. Une telle analyse approfondie nécessite du temps et le calme nécessaire pour éviter de prendre des mesures irréfléchies."