Super League : encore un rebondissement

La juge du 17e tribunal de commerce de Madrid, Sofia Gil Garcia, a confirmé l'opposition de l'UEFA à l'injonction accordée en avril 2021 concernant l'affaire de la Super League et a accepté de lever les mesures conservatoires, selon le Tribunal supérieur de justice de Madrid (TSJM).

La juge a rendu sa décision après l'audience du 1er avril avec les différentes parties pour décider du maintien ou non de la mesure conservatoire, qui a obligé l'UEFA à suspendre ses procédures disciplinaires contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, qui continuent à être impliqués dans le projet de Super League.

La décision du tribunal indique qu'"il n'y a pas la moindre preuve que la menace et l'imposition de sanctions aux trois clubs restants entraînent l'impossibilité nécessaire d'exécuter le projet, dont le financement est indépendant", par rapport à l'argument selon lequel celles-ci empêcheraient l'exécution du projet défendu par les plaignants - A22 Sports Management S.L. et European Super League Company S.L.

"On insiste sur le fait que le financement serait compromis, mais le fait est que les partenaires et les sociétés plaignantes sont des personnes morales indépendantes et, en tout état de cause, au moment de l'élaboration du projet, les parties intervenantes - y compris les institutions financières - étaient parfaitement conscientes des conséquences possibles, ce qui n'a pas empêché l'adoption d'engagements de financement, qui ne peuvent pas être supposés ou présumés être frustrés par les sanctions possibles", ajoute-t-on.

"Le mérite sportif et l'égalité des chances doivent être garantis".