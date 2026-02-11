Super League, c'est terminé ! Le Real annonce la fin

Un accord a été trouvé avec l'UEFA pour mettre un terme à la compétition.

Cette annonce intervient quatre jours seulement après que le FC Barcelone a confirmé publiquement son retrait de la compétition, ne laissant plus que le Real Madrid parmi les participants. Initialement prévue avec 12 équipes, la Superligue a été réduite à trois en quelques semaines, pour finalement ne compter que le Real Madrid et le FC Barcelone ces dernières années.

En novembre dernier encore, Florentino Pérez défendait publiquement la Superligue, et en début de saison, A22, la société organisatrice, avait présenté un nouveau format et une date de début envisagée pour août 2026. Le Real Madrid a publié le communiqué suivant mercredi après-midi.

Après des mois de discussions menées dans l'intérêt supérieur du football européen, l'UEFA, l'EFC et le Real Madrid CF annoncent avoir conclu un accord de principes pour le bien-être du football de clubs européen. Cet accord respecte le principe du mérite sportif et met l'accent sur la viabilité à long terme des clubs et l'amélioration de l'expérience des supporters grâce à la technologie.

Cet accord de principes permettra également de résoudre leurs différends juridiques liés à la Super Ligue européenne, une fois ces principes mis en œuvre.

Il clôt l'un des chapitres les plus tumultueux de l'histoire du football européen. D'une certaine manière, le Real Madrid, à l'origine de la Super Ligue, a atteint l'objectif que beaucoup lui attribuaient : générer davantage de revenus pour les plus grands clubs, multiplier les rencontres entre les clubs les plus riches et réduire les risques d'élimination.

Par ailleurs, l'UEFA conserve la mainmise sur les finances du football européen, et la Super Ligue avait initialement confié aux clubs le pouvoir de répartir les fonds. De plus, la Superleague avait également proposé un modèle de diffusion révolutionnaire, avec des matchs diffusés gratuitement et des niveaux de couverture payants dans le monde entier.