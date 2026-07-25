Le Néerlandais Crysencio Summerville, dernière recrue d'Al-Hilal, a exprimé sa grande joie de rejoindre « Al Zaeem », affirmant que sa décision de venir n'avait été motivée par aucune autre considération, mais par le sentiment qu'il éprouve envers le projet sportif du club et son désir de remporter des titres avec l'un des plus grands clubs d'Asie.

Al-Hilal avait annoncé, hier vendredi, la signature officielle de Summerville en provenance de West Ham United, pour un contrat de quatre saisons, dans le cadre d'un transfert dont le montant a dépassé les 70 millions d'euros, faisant de lui l'un des plus gros transferts du club ces dernières années.

Lors de sa première apparition par l'intermédiaire du centre médiatique d'Al-Hilal, l'ailier néerlandais a affirmé que ses objectifs étaient clairs dès le premier jour, précisant qu'il aspirait à contribuer à la reconquête du titre de la Roshn League et au retour sur le toit de l'Asie, tout en luttant pour tous les titres possibles.

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Summerville a déclaré : « Je suis extrêmement heureux de porter le maillot d'Al-Hilal, et mon souhait est de remporter tous les titres et d'aider l'équipe à reconquérir le championnat et l'Asie avant tout. »

Le joueur a tenu à adresser un message direct aux supporters d'Al-Hilal, affirmant qu'il attendait leur soutien durant la nouvelle saison et qu'il donnerait tout ce qu'il possède pour les rendre heureux sur le terrain.

Il a ajouté : « Mon objectif est de rendre les supporters heureux en marquant et en délivrant des passes décisives à chaque match, et j'ai hâte de les voir toujours dans les tribunes, car ils donnent à l'équipe une grande motivation pour décrocher les victoires. »

Summerville a également dévoilé la véritable raison de son choix d'Al-Hilal, affirmant que le sentiment qu'il éprouve envers le club a été le facteur déterminant dans sa décision.

Il a conclu : « Quand tu sais qu'un club de la taille d'Al-Hilal s'intéresse à toi, tu te sens valorisé. C'est mon ressenti qui m'a guidé vers Al-Hilal, et j'espère tout gagner avec cette grande institution. »