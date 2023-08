Suivez le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions

Ce jeudi, à 18h, se tient le tirage au sort de la phase des poules de la Ligue des Champions. Vous pouvez la suivre en direct.

C’est le rendez-vous habituel de début de saison. Celui qui concerne le gotha du football européen. Ce jeudi, à 18 heures, se tient le tirage au sort de la phase des groupes de la plus belle des compétitions, à savoir la Ligue des Champions. 32 équipes sont concernées (pour la dernière fois) et elles piaffent d’impatience à l’idée de connaitre leurs futurs opposants.

Le PSG et le RC Lens attendent leurs adversaires

Pour la troisième année consécutive, il n’y aura que deux clubs de Ligue 1 au départ de l’épreuve. Après l’élimination de l’OM dès le 3e tour qualificatif, seuls le PSG et le RC Lens vont représenter la France. Têtes de série, les Franciliens peuvent s’attendre à un tirage facile. Ce n’est en revanche pas le cas des Sang et Or, qui sont dans l’ultime chapeau et avec le plus faible indice UEFA.

On suivra aussi avec attention ce que le sort réserve aux géants du continent, dont le tenant du titre qu’est Manchester City. Notons aussi qu’il y aura deux néophytes dans l’épreuve, en l’occurrence Antwerp et l’Union Berlin.

Ce tirage au sort vous pourrez la suivre en direct. La diffusion est proposée par Dailymotion, qui retransmet le contenu du principal diffuseur français (Canal+).