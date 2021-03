Suède - Zlatan Ibrahimovic n'est plus le même depuis son retour

Passeur décisif à deux reprises depuis son retour en sélection, l'attaquant suédois de 39 ans a désormais une approche plus collective du jeu.

Décisif, près de cinq ans après ! Pour son retour avec la Suède, Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant de l'AC Milan, ne s'est pas manqué. Passeur décisif sur l'unique but de la rencontre face à la Géorgie (1-0), le buteur a remis le couvert, dimanche soir, cette fois face au Kosovo (3-0), pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Désormais âgé de 39 ans, l'insatiable buteur s'est démarqué en offrant une passe décisive à son coéquipier Alexander Isak. Très attaché à la sélection suédoise mais plus convoqué avec celle-ci, Zlatan Ibrahimovic s'est armé de patience. Conscient que son rôle n'est plus le même, il a livré un discours sous le signe de l'humilité.

"C’est clair que je suis une personne complètement différente"

"Je suis dans une approche différente maintenant. (…) J'ai mon record (de buts en équipe nationale, ndlr) et j'ai marqué quelques buts dans la vie. Si je peux aider (Alexander) Isak à marquer des buts, je le ferai. Je ne suis pas ici à des fins personnelles. Je suis ici pour aider Janne (Andersson, le sélectionneur) et montrer le chemin".



"C’est clair que je suis une personne complètement différente. Dans la communication, avec Janne, sur la philosophie qu’il défend. Il veut cette approche, alors je lui donne cette approche", a ainsi déclaré le géant suédois dans les médias locaux. De bon augure à l'approche des prochaines échéances, quand son expérience ne sera pas de trop.



Passeur à deux reprises depuis son retour, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. Pour rappel, la carrière internationale de Zlatan Ibrahimovic force le respect, lui qui ne compte pas moins de 117 sélections avec la Suède depuis 2001, pour 62 buts marqués. Une légende vivante.