Successeur de Yan Diomande : le RB Leipzig aurait trouvé un accord

Selon les informations du média français Foot Mercato, Diego Moreira, de Strasbourg, serait appelé à succéder à l’Ivoirien parti en Espagne.

Un accord de principe aurait également déjà été trouvé avec l’international belge de 21 ans pour un transfert, même si les exigences encore divergentes des deux clubs en matière d’indemnité constituent le principal point de blocage.

Toujours selon ce rapport, les deux parties sont très éloignées concernant la rémunération du joueur, raison pour laquelle un accord rapide paraît peu probable. Aucun chiffre précis, notamment sur le montant maximal que Leipzig serait prêt à payer, n’est toutefois avancé.

Le RB Leipzig cherche un successeur à Yan Diomande

En Saxe, Moreira serait en quelque sorte prévu comme le remplaçant direct de Diomande, qui a rejoint le Real Madrid la semaine dernière pour une somme record de 125 millions d’euros selon les rumeurs. L’Ivoirien a signé un contrat courant jusqu’en 2033 dans la capitale espagnole, et le montant total pourrait encore grimper jusqu’à 140 millions d’euros avec les bonus.

Afin de répartir les responsabilités sur plusieurs épaules, Leipzig songerait, en plus de Moreira, à un transfert de Samir El Mourabet - le joueur de 20 ans est lui aussi sous contrat avec Strasbourg.

Les deux joueurs sont encore liés sur le long terme au club de Ligue 1 et ne disposeraient pas de clauses libératoires. Le contrat de Moreira court encore jusqu’en 2029, tandis qu’El Mourabet est même lié jusqu’en 2030.