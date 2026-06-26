Suárez affirme avoir devancé Messi à l’issue des matchs de la Coupe du monde… et estime que Simeone pourrait sanctionner Barcelone

Luis Suárez, ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid, estime que l’entraîneur Diego Simeone pourrait convaincre Julián Álvarez de rester, mais il souligne que le joueur pourrait tout de même quitter les Rojiblancos cet été s’il maintient sa position.

L’ancien buteur uruguayen s’est exprimé lors d’un entretien accordé à l’émission « El Larguero » sur la chaîne « Cadena SER ».

L’Uruguayen a dit comprendre la position d’Álvarez et ses déclarations fracassantes réclamant un transfert pour réaliser son rêve de porter le maillot du FC Barcelone, rappelant qu’il avait lui-même demandé à quitter Liverpool avant de changer d’avis. Suárez a expliqué : « Je comprends parfaitement la position d’un joueur qui veut passer à l’étape supérieure et changer de cap. J’ai vécu la même situation à Liverpool quand j’ai annoncé mon souhait de rejoindre Arsenal pour disputer la Ligue des champions. »

À l’époque, le capitaine Steven Gerrard est venu me voir pour me convaincre : “Si tu réalises une grande saison, nous t’aiderons et tu pourras partir pour Barcelone, le Real Madrid ou n’importe quel autre club.” Il m’a convaincu, je suis sorti présenter mes excuses car mes propos n’étaient pas appropriés à l’époque. J’ai ensuite donné tout ce que j’avais pour Liverpool, les supporters m’ont pardonné et cela a été ma meilleure saison avec les Reds. »

Suárez reconnaît toutefois que tout peut arriver dans le football : Alvarez pourrait maintenir sa position et réclamer un transfert, malgré les efforts de la direction madrilène pour le faire changer d’avis.

« Luizito » a commenté : « El Cholo et les supporters peuvent le convaincre que cette année pourrait être celle de l’Atlético, ou au contraire, il pourrait camper sur ses positions et dire “ça suffit, c’est tout” ».

Barcelone, comme n’importe quel grand club, sera prêt à payer le prix fort pour s’attacher les services d’Álvarez, car il sait relier les lignes, libérer des espaces et se faufiler entre les défenseurs centraux tout en apportant un précieux soutien défensif. Sans oublier qu’il évoluera aux côtés d’ailiers capables de le servir régulièrement en passes décisives. C’est un joueur rapide et puissant. »

Interrogé sur d’éventuelles comparaisons entre la légende Leo Messi et la jeune pépite Lamine Yamal, Suárez a coupé court : « Les comparaisons sont vaines : ce sont des époques et des styles de jeu différents. Ce sont deux joueurs totalement différents ; Lamine en est encore à ses débuts, mais il assume ses responsabilités et répond aux attentes avec la sélection espagnole. »

Pour conclure, l’attaquant chevronné a livré quelques détails sur sa relation exceptionnelle avec la star argentine Lionel Messi, assurant que la rivalité historique entre l’Argentine et l’Uruguay n’a jamais entamé leur solide amitié.

Avec un sourire complice, l’Uruguayen a expliqué comment il suivait les débuts fulgurants de son ami en Coupe du monde, déclarant : « Je lui envoie un message après chaque match pour le taquiner en lui disant “Ça suffit !”, car il n’existe plus de mots ni de formules de félicitations à la hauteur de ce qu’il mérite. C’est incroyable : en tant que supporter et amateur de football avant tout, on ne peut que l’applaudir, car il nous surprend à chaque rencontre. Je suis heureux de le voir heureux et de voir à quel point il savoure cette Coupe du monde. »