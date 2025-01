Stuttgart - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

VfB Stuttgart vs Paris Saint-Germain

Un choc décisif attend le PSG à Stuttgart ce mercredi ! Découvrez toutes les infos clés : chaînes, horaires, compos et enjeux de ce duel.

Ce mercredi 29 janvier, le Paris Saint-Germain se déplace en Allemagne pour affronter le VfB Stuttgart dans le cadre de la 8ᵉ et dernière journée de la phase de ligue de la nouvelle Ligue des champions. Les enjeux sont clairs : Paris doit éviter la défaite pour sécuriser sa place aux barrages et maintenir ses ambitions européennes. Une mission capitale face à une équipe allemande également sous pression.

Un choc électrique aux objectifs communs

Avec le même total de points (10), Stuttgart et le PSG jouent leur avenir dans la compétition. Grâce à une meilleure différence de buts (+2 contre -1 pour Stuttgart), Paris a un léger avantage, mais les hommes de Luis Enrique ne peuvent se permettre aucun relâchement. Une nouvelle soirée tendue s’annonce pour les fans du PSG.

Auteur d’une saison plus ou moins convaincante en Bundesliga, couronnée d’une quatrième place, Stuttgart ne connaît pas une campagne aussi reluisante en Europe. Avec seulement trois victoires, un match nul et trois défaites, les hommes de Sebastian Hoeness pointent à la 24e place avec 10 points au compteur. Pour espérer un passage aux barrages, aucune contre performance ne sera autorisée face aux Français, mercredi soir à domicile. Mais la dernière sortie en Championnat a été une défaite contre Mayence (2-0).

De son côté, victorieux de Manchester City (4-2) dans un match renversant le 22 janvier, le PSG (22e) arrive en confiance, mais cette dernière rencontre de la saison régulière s’annonce ardue. En cas de défaite, plusieurs scénarios pourraient encore permettre aux Parisiens de se qualifier, mais ils n’ont pas intérêt à calculer. Mais les capés de Luis Enrique n’ont pas fait un match aussi satisfaisant lors de leur dernière sortie en Ligue 1 contre Reims (1-1).

Horaire et lieu du match

Stuttgart - PSG

8e journée de Ligue des Champions

Lieu : Mercedes-Benz Arena (MHPArena)

A 21h française

Les compos probables du match Stuttgart - PSG

Stuttgart : Nübel (ou Bredlow) - Vagnoman, Al Dakhil, Chabot, Mittelstädt - Keitel, Stiller, Millot - Leweling, Undav, Führich

PSG : Donnarumma - Hernandez, Marquinhos, Pacho, Hakimi - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Barcola, Doué, Dembélé

Sur quelle chaîne suivre le match Stuttgart - PSG ?

La rencontre entre Stuttgart et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mercredi 29 janvier 2025 à partir de 21h sur Canal+ Foot et Canal+ Live 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.