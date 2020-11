Stuttgart - Bayern Munich (1-3) : Kingsley Coman porte le Bayern, Tolisso sort sur blessure

Mené au score, le Bayern Munich a pu compter sur Kingsley Coman. L’ailier français a égalisé avant de se muer en passeur.

Le nul contre le le week-end dernier n’aura finalement été qu’un accro sans conséquence pour le . Une semaine après avoir partagé les points, les Munichois n’ont pas été étincelants contre mais ont fait ce qu’il fallait pour garder la tête de la (victoire 3-1).

Mieux, grâce à cette victoire et à la défaite du , le Bayern prend quatre points d’avance sur les Marsupiaux, désormais troisièmes derrière le . Mais que ce fut dur pour les hommes d’Hansi Flick. Coincé entre deux matches de Ligue des Champions, l’entraîneur allemand avait choisi de faire tourner face au promu. Corentin Tolisso et Lucas Hernandez ont fait leur apparition dans le onze munichois et y ont laissé des plumes.

L'article continue ci-dessous

Ayant pris un coup puis ayant fini dans les panneaux publicitaires, le latéral gauche a été sorti par précaution. Pour l’ancien Lyonnais, cela semble plus grave puisque le milieu a demandé à être remplacé, en se tenant derrière la cuisse. Un nouveau coup dur pour l’international français et le Bayern pas épargné par les blessures. C’est d’ailleurs suite à une blessure de Boateng que Tanguy Kouassi a signé ses premiers pas en , en jouant une vingtaine de minutes.

Trois nouvelles blessures ?

Une rentrée timide de l’ancien du PSG alors que le Bayern Munich avait déjà pris l’avantage dans cette partie. Car oui, comme le week-end dernier, le leader de la Bundesliga a concédé l’ouverture du score suite au but de Tanguy Coulibaly (20eme), lui aussi ancien de la formation parisienne. Le PSG a d’ailleurs été à l’honneur dans ce match de la 9eme journée. Le Bayern Munich peut remercier Kingsley Coman qui a permis à son équipe de retrouver le chemin de la victoire.

Buteur durant la semaine en Ligue des Champions, l’ailier français a fait la différence avant la pause. D’abord en égalisant à la 38eme minute puis en servant Robert Lewandowski (45+1eme). Le Polonais a inscrit son 12eme but de la saison et offert un ouf de soulagement à Flick. Bafouant son football et touché par des pépins physiques, le Bayern Munich a dû attendre un missile de Douglas Costa en fin de match (87eme) pour assurer complètement ce septième succès en championnat. Non sans quelques tracas…