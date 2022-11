Stupeur : Gerard Piqué annonce sa retraite IMMEDIATE !

Le défenseur du Barça a choqué le monde du football avec sa retraite immédiate !

Le défenseur central du FC Barcelone, Gerard Piqué, a confirmé que le match à domicile de samedi face à Almeria sera son dernier au Camp Nou pour le club.

Le joueur a posté une vidéo émouvante sur ses comptes de médias sociaux confirmant qu'il est temps de "fermer la boucle" avec le club catalan.

Piqué n'a pas révélé sa prochaine destination mais a conclu la vidéo par un message cryptique "Je reviendrai".

Voici la transcription complète du message posté sur Twitter par le joueur :

Culers [fans de Barcelone], c'est Gerard.

Ces dernières semaines, ces derniers mois, beaucoup de gens ont parlé de moi. Jusqu'à présent, je n'ai rien dit. Mais maintenant, je veux être celui qui parle de moi.

Comme beaucoup d'entre vous, j'ai toujours été un fan du Barça. Je suis né dans une famille de supporters du Barça qui aime le football. Dès mon plus jeune âge, je ne voulais pas devenir un joueur de football, je voulais être un joueur du Barça. J'ai beaucoup pensé à cet enfant ces derniers temps.

A ce que le petit Gérard aurait pensé, si on lui avait dit que tous ses rêves se réaliseraient. Qu'il entrerait dans l'équipe première du Barça. Qu'il gagnerait tous les trophées possibles. Qu'il deviendrait champion d'Europe et champion du monde. Qu'il jouerait aux côtés des meilleurs joueurs de l'histoire. Qu'il deviendrait l'un des capitaines de l'équipe. Qu'il se ferait des amis pour la vie. Cela fait vingt-cinq ans que j'ai rejoint le Barça. Je suis parti et je suis revenu.

Le football m'a tout donné. Le Barça m'a tout donné. Vous, les culers, m'avez tout donné. Et maintenant que tous ces rêves d'enfant sont devenus réalité, je veux vous dire que j'ai décidé que le moment est venu de mettre un terme à ce voyage.