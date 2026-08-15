A quelle heure commence le jeu ?

Jeux d'amitié des clubs - Journée 1 15 août 2026 - 08:30

Le match entre le Werder Brême et l'AJ Auxerre est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles dans votre région sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Werder Brême contre AJ Auxerre avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Werder Brême vs AJ Auxerre : heure du coup d'envoi

Jeux d'amitié des clubs - Journée 1 15 août 2026 - 08:30

Le match d'aujourd'hui entre Werder Brême et AJ Auxerre débutera à 15 août 2026, 14:30.

Du côté du Werder Brême, aucune information officielle n'est disponible concernant le groupe, les blessés ou les suspensions. La composition probable n'a pas été communiquée et sera ajoutée dès que le club se sera exprimé.

L'AJ Auxerre est dans la même situation : ni blessure ni suspension confirmée à ce stade, et aucun onze probable n'a été dévoilé. Ces données seront complétées au fur et à mesure des annonces officielles à l'approche du coup d'envoi.

Le Werder Brême présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs de préparation, sans la moindre défaite. Les Verts ont notamment dominé Energie Cottbus sur le score de 4-2 et battu Bochum 2-0, avant de buter deux fois sur Paderborn avec un résultat identique de 2-2. Au total, ils ont inscrit dix buts et en ont concédé six sur cette séquence.

L'AJ Auxerre affiche quant à elle un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite. Le résultat le plus marquant reste la large victoire 5-2 contre Lusitanos Saint-Maur, mais les Bourguignons ont ensuite calé contre Orléans (1-2) avant de faire match nul contre Sochaux et Troyes. En comptant leur dernier match de Ligue 1 face à Lille (2-0), les Auxerrois ont inscrit neuf buts et en ont encaissé huit sur leurs cinq dernières sorties.

Aucune donnée de confrontations directes entre le Werder Brême et l'AJ Auxerre n'est disponible. L'historique entre les deux clubs sera mis à jour si des informations viennent à être confirmées.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.