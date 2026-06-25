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Turquie vs États-Unis: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Turquie vs États-Unis
Turquie
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Comment regarder le match de Coupe du monde entre Turquie et États-Unis, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Turquie - États-Unis sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1 et accessible en streaming via beIN SPORTS CONNECT et myCANAL. Retrouvez ci-dessous les options de diffusion disponibles pour regarder ce match en live.

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Comment regarder Turquie contre États-Unis avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Turquie vs États-Unis : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Turquie et États-Unis débutera à 26 juin 2026, 04:00.

Turquie vs États-Unis Équipes probables

4-2-3-1
Turquie crest
Turquie
TUR
Formation
États-Unis crest
États-Unis
E-U
4-2-3-1
23U. Cakir18M. Muldur14Abdülkerim Bardakci3M. Demiral20F. Kadioglu16I. Yuksek8A. Guler11K. Yildiz10H. Calhanoglu26C. Uzun9D. Gul1M. Turner22M. McKenzie18M. Arfsten23J. Scally6A. Trusty7G. Reyna17M. Tillman26A. Zendejas21T. Weah14S. Berhalter19H. Wright
États-Unis crest
États-Unis
E-U
4-2-3-1
Turquie

Onze de départ

États-Unis

Entraineur

  • V. Montella
  • M. Pochettino

Du côté turc, Vincenzo Montella devrait aligner son onze offensif le plus fort pour tenter d'arracher une victoire de prestige. Le onze probable comprend Ugurcan Cakir dans les buts, une défense composée de Mert Muldur, Abdülkerim Bardakci, Merih Demiral et Ferdi Kadioglu, et un milieu et attaque articulés autour d'Ismail Yuksek, Arda Guler, Kenan Yildiz, Hakan Calhanoglu, Can Uzun et Deniz Gul. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe turc.

Mauricio Pochettino procédera à une rotation importante dans le camp américain. Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards et Antonee Robinson ne débuteront pas afin d'éviter un carton jaune synonyme de suspension pour les huitièmes. Tim Ream et Sergiño Dest devraient également être ménagés. Des joueurs moins utilisés comme Matt Turner, Mark McKenzie et Brenden Aaronson pourraient obtenir leur première titularisation du tournoi. Christian Pulisic, de retour à l'entraînement après sa blessure au mollet, pourrait être intégré progressivement selon la décision de Pochettino.

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

TUR
-Forme

Buts marqués (encaissés)
7/4
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

E-U
-Forme

Buts marqués (encaissés)
10/7
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

La Turquie présente un bilan d'une victoire et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est une défaite 0-1 contre le Paraguay en Coupe du monde le 20 juin, précédée d'une défaite 2-0 face à l'Australie le 14 juin. Avant le tournoi, ils avaient battu le Venezuela 2-1 et la Macédoine du Nord 4-0 lors de matchs amicaux. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, la Turquie a marqué quatre buts et en a concédé trois.

Les États-Unis affichent trois victoires pour deux défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur dernière sortie est une victoire 2-0 contre l'Australie en Coupe du monde le 19 juin, après un succès 4-1 face au Paraguay le 13 juin. Ils ont perdu 1-2 contre l'Allemagne en amical et 0-2 face au Portugal en mars. Sur ces cinq matchs, les Américains ont inscrit dix buts et en ont concédé six. Les deux victoires consécutives avec clean sheet en phase de groupes constituent leur meilleure séquence de la période.

TUR

Derniers matches

E-U

1

0

Nul

2

Victoires

4

Buts marqués

5
Match à plus de 2,5 buts
3/3
Les deux équipes ont marqué
3/3

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte à juin 2025, lors d'un match amical où la Turquie s'était imposée 2-1 face aux États-Unis. Avant cela, les Américains avaient remporté deux amicaux consécutifs contre la Turquie : 2-1 en juin 2014, puis 2-1 à nouveau en mai 2010. Sur les trois dernières rencontres recensées, chaque équipe compte une victoire pour les États-Unis sur deux des trois matchs, tandis que la Turquie a pris l'avantage lors du duel le plus récent.

Au classement du Groupe D, les États-Unis occupent la première place, tandis que la Turquie est quatrième et dernière avant cette ultime journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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