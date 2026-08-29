A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Les options de diffusion TV et de streaming en direct pour ce match sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Tottenham contre Newcastle avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Tottenham vs Newcastle : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Tottenham et Newcastle débutera à 29 août 2026, 18:30.

Roberto De Zerbi devra composer sans plusieurs joueurs importants : Wilson Odobert, Xavi Simons, Mohammed Kudus, Pape Sarr et Dejan Kulusevski sont tous indisponibles sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable de De Zerbi est le suivant : Kinsky ; Van Hecke, Senesi, Porro, Robertson ; Tel, Fernandes, Moore, Gallagher, Tonali ; Richarlison.

Du côté de Newcastle, Matthias Jaissle fait face à quatre absences : Valentino Livramento, Joelinton, William Osula et Dan Burn sont tous blessés, sans suspension à déplorer. Le onze probable de Jaissle se présente ainsi : Hornicek ; Thiaw, Hall, Botman, Dedic ; Barnes, Miley, Ramsey, Elanga, Steur ; Wissa. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Sur leurs cinq derniers matchs, les Spurs affichent un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites. Leur sortie la plus récente est la plus convaincante : une victoire 5-1 en Carabao Cup contre Charlton Athletic. Avant cela, Tottenham avait subi une défaite 3-0 en Premier League à Brentford. Les deux matchs de préparation contre Hoffenheim ont abouti à un nul 2-2 et une victoire 3-0, et les Spurs avaient également partagé les points 1-1 avec Getafe. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Tottenham a inscrit 12 buts et en a encaissé cinq.

Newcastle présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur les cinq derniers matchs. Après le succès 3-2 contre West Brom en Carabao Cup et le nul 2-2 à Liverpool en championnat, les Magpies avaient connu une préparation difficile : nul 1-1 contre Strasbourg, défaite 2-1 contre Bayer Leverkusen et revers 3-1 contre Everton. Newcastle a marqué neuf buts et en a encaissé huit sur cette période.

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 10 février 2026, lorsque Newcastle s'était imposé 2-1 au Tottenham Hotspur Stadium en Premier League. Avant cela, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul 2-2 à St James' Park en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues — incluant également une victoire 2-0 de Newcastle en Carabao Cup en octobre 2025, un nul 1-1 en match de préparation en août 2025 et un succès 2-1 des Magpies à Tottenham en janvier 2025 — Newcastle compte trois victoires, deux nuls, et Tottenham n'a remporté aucun de ces duels.

Au classement de la Premier League, Tottenham Hotspur occupe la 18e place, tandis que Newcastle United est 11e.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.