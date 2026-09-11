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Tottenham vs Everton : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Tottenham vs Everton
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Everton
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Comment regarder le match de Premier League entre Tottenham et Everton en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Tottenham vs Everton : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 4
Tottenham Hotspur Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Tottenham et Everton débutera à 12 sept. 2026, 18:30.

Où regarder le match ?

Les options de diffusion TV et de live stream pour suivre Tottenham - Everton en direct sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Tottenham vs Everton Équipes probables

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formation
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
A. KinskyA. KinskyP. PorroP. PorroM. van de VenM. van de VenJ. van HeckeJ. van HeckeD. UdogieD. UdogieM. FernandesM. FernandesR. BentancurR. BentancurS. TonaliS. TonaliSavioSavioM. TelM. TelO. MarmoushO. MarmoushJ. PickfordJ. PickfordA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoJ. GarnerJ. GarnerK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallH. ArmstrongH. ArmstrongT. GeorgeT. GeorgeM. RoehlM. RoehlT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Tottenham

Onze de départ

Everton

Entraineur

  • R. De Zerbi
  • D. Moyes

Du côté de Tottenham, Roberto De Zerbi sera privé de Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk et Dejan Kulusevski. Si ce onze de départ probable est confirmé, les Spurs devraient s'aligner ainsi : Kinsky ; Porro, Van de Ven, Van Hecke, Udogie ; Fernandes, Tonali, Bentancur ; Savio, Tel, Marmoush.

David Moyes dispose d'un groupe quasi complet, avec Christian Noergaard comme seul absent confirmé. L'équipe probable d'Everton est la suivante : Pickford ; Maitland-Niles, Branthwaite, Tarkowski, Mykolenko ; Garner, Dewsbury-Hall, Armstrong ; George, Roehl, Barry. Des mises à jour seront ajoutées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

TOT

TOT - Forme

TSG
N2-2
BRE
D3-0
CHA
V5-1
NEW
D0-2
NFO
N0-0
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
EVE

EVE - Forme

LIL
N1-1
CRY
V2-0
PNE
V0-4
BOU
N1-1
MUN
N2-2
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Tottenham affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres, avec huit buts marqués et cinq encaissés. Le match le plus récent s'est soldé par un nul 0-0 face à Nottingham Forest en Premier League, après une défaite 0-2 contre Newcastle. La seule victoire dans cette séquence est venue en Carabao Cup, avec un large succès 5-1 contre Charlton Athletic.

Everton présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties, avec huit buts inscrits et quatre concédés. Les Toffees ont partagé les points 2-2 à Manchester United lors de leur dernier match de championnat, et comptent également une victoire 2-0 contre Crystal Palace dans cette période.

Face à face

TottenhamNulEverton
3
1
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FDM
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
FDM
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FDM
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
FDM
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FDM
12Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes s'est conclue sur une victoire 1-0 de Tottenham au Tottenham Hotspur Stadium en mai 2026. Sur les cinq derniers duels en Premier League, Tottenham s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires, contre une seule pour Everton, le tout ponctué d'un match nul. La seule victoire des Toffees dans cette série remonte à janvier 2025, lorsqu'ils s'étaient imposés 3-2 à domicile.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
HullHullHUL
321030+37
N
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
N
N
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
N
N
V
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
N
N
V
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
N
D
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
N
V
D
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
N
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
N
N
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
N
N
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
N
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
N
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Tottenham Hotspur occupe actuellement la 18e place du classement, tandis qu'Everton se trouve en 8e position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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