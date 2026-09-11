Tottenham vs Everton : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Tottenham vs Everton : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 4 12 sept. 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Tottenham et Everton débutera à 12 sept. 2026, 18:30.

Où regarder le match ?

Les options de diffusion TV et de live stream pour suivre Tottenham - Everton en direct sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Tottenham, Roberto De Zerbi sera privé de Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk et Dejan Kulusevski. Si ce onze de départ probable est confirmé, les Spurs devraient s'aligner ainsi : Kinsky ; Porro, Van de Ven, Van Hecke, Udogie ; Fernandes, Tonali, Bentancur ; Savio, Tel, Marmoush.

David Moyes dispose d'un groupe quasi complet, avec Christian Noergaard comme seul absent confirmé. L'équipe probable d'Everton est la suivante : Pickford ; Maitland-Niles, Branthwaite, Tarkowski, Mykolenko ; Garner, Dewsbury-Hall, Armstrong ; George, Roehl, Barry. Des mises à jour seront ajoutées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Tottenham affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres, avec huit buts marqués et cinq encaissés. Le match le plus récent s'est soldé par un nul 0-0 face à Nottingham Forest en Premier League, après une défaite 0-2 contre Newcastle. La seule victoire dans cette séquence est venue en Carabao Cup, avec un large succès 5-1 contre Charlton Athletic.

Everton présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties, avec huit buts inscrits et quatre concédés. Les Toffees ont partagé les points 2-2 à Manchester United lors de leur dernier match de championnat, et comptent également une victoire 2-0 contre Crystal Palace dans cette période.

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes s'est conclue sur une victoire 1-0 de Tottenham au Tottenham Hotspur Stadium en mai 2026. Sur les cinq derniers duels en Premier League, Tottenham s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires, contre une seule pour Everton, le tout ponctué d'un match nul. La seule victoire des Toffees dans cette série remonte à janvier 2025, lorsqu'ils s'étaient imposés 3-2 à domicile.

En Premier League, Tottenham Hotspur occupe actuellement la 18e place du classement, tandis qu'Everton se trouve en 8e position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.