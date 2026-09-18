Tottenham vs Aston Villa : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 5 19 sept. 2026 - 07:30 Tottenham Hotspur Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Tottenham et Aston Villa débutera à 19 sept. 2026, 13:30.

Où regarder le match ?

La rencontre entre Tottenham et Aston Villa est diffusée en direct sur Canal+.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Tottenham, Roberto De Zerbi devra composer sans Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk et Pedro Porro, tous blessés. Le onze probable alignerait Kinsky dans les buts, devant une défense composée de Van Hecke, Van de Ven, Gray et Robertson, avec Tonali, Fernandes et Bentancur au milieu, et Marmoush, Savio et Solanke en attaque.

Aston Villa sera privé d'Amadou Onana, Leon Goretzka, Brian Madjo, Pau Torres et Ian Maatsen pour ce déplacement. Emery devrait s'appuyer sur un onze incluant Suzuki dans les buts, Mings, Wan-Bissaka, Ruggeri et Lindelöf en défense, Buendia, Kamara, Barkley et Hemmings au milieu, avec McGinn et Jackson en attaque. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Tottenham affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Spurs ont inscrit six buts et en ont encaissé sept sur cette période. La dernière sortie en date est une défaite 1-3 en Carabao Cup face à Liverpool, et l'équipe reste sur deux nuls 0-0 en championnat contre Everton et Nottingham Forest.

Aston Villa présente deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Les Villans ont marqué six buts et en ont concédé sept. La victoire 3-1 en Carabao Cup contre Coventry City est la plus récente, mais la défaite 1-2 contre Nottingham Forest en Premier League le 12 septembre reste dans les mémoires. Villa a également décroché un succès 3-2 en Ligue des Champions contre le Club de Bruges le 8 septembre.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 3 mai 2026 en Premier League, avec une victoire d'Aston Villa 2-1 à domicile face à Tottenham. Sur les cinq dernières rencontres, Villa s'impose nettement avec quatre victoires contre une seule pour les Spurs, dont un succès 2-1 en FA Cup à Villa Park en janvier 2026 et une victoire 2-0 en championnat en mai 2025. Les Londoniens n'ont remporté qu'un seul de ces cinq duels, un succès 2-1 en FA Cup au Tottenham Hotspur Stadium en janvier 2026.

En Premier League 2026-27, Tottenham occupe la 17e place, tandis qu'Aston Villa pointe à la 19e position avant cette rencontre.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.