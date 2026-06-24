A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Grp. A Mexico City Stadium

Les options de diffusion en direct pour regarder Tchéquie vs Mexique sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Tchéquie contre Mexico avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Tchéquie vs Mexico : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. A Mexico City Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Tchéquie et Mexico débutera à 25 juin 2026, 03:00.

Miroslav Koubek dispose d'un effectif au complet pour ce dernier match de groupe. Aucune blessure ni suspension n'est signalée du côté tchèque. Le onze probable alignerait Matej Kovar dans les buts, avec Robin Hranac, Ladislav Krejci et Tomas Holes en défense à trois. Vladimir Coufal et Michal Sadilek occuperaient les couloirs, Vladimir Darida et Lukas Cerv le milieu central, tandis qu'Adam Hlozek et Alexandr Sojka soutiendraient Patrik Schick en attaque.

Javier Aguirre est lui aussi épargné par les absences. Le onze probable du Mexique verrait Jose Rangel dans les buts, une défense à quatre composée de Jesus Gallardo, Johan Vasquez, Israel Reyes et Jorge Sanchez, un milieu formé de Erik Lira, Brian Gutierrez et Luis Romo, avec Roberto Alvarado et Julian Quinones encadrant Santiago Gimenez en pointe. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 14 D. Jurasek Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Tchéquie présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est le nul 1-1 contre l'Afrique du Sud en Coupe du monde le 18 juin, précédé d'une défaite 2-1 contre la Corée du Sud le 12 juin. Sur les cinq rencontres, ils comptent également deux succès en amicaux, 3-1 contre le Guatemala et 2-1 contre le Kosovo. Avec sept buts marqués et sept concédés sur cette série, l'équipe de Koubek manque de régularité défensive.

Le Mexique affiche un bilan parfait : cinq victoires en cinq matchs. Le plus récent est le succès 1-0 en Coupe du monde contre la Corée du Sud le 19 juin, après la victoire 2-0 sur l'Afrique du Sud le 11 juin. El Tri a également battu la Serbie 5-1, l'Australie 1-0 et le Ghana 2-0 en matchs de préparation. Onze buts marqués, zéro concédé sur cette période : la solidité défensive mexicaine est le fait marquant de cette série.

Aucune donnée de confrontation directe entre la Tchéquie et le Mexique n'est disponible dans les cinq dernières rencontres répertoriées. Ce match du Groupe A au Mexico City Stadium constitue la référence disponible dans le jeu de données actuel.

Au classement du Groupe A, le Mexique occupe la première place avec six points. La Tchéquie est troisième avec un seul point après deux matchs disputés.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.