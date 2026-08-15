A quelle heure commence le jeu ?

Jeux d'amitié des clubs - Journée 1 15 août 2026 - 10:00

Le match entre Sunderland et Rennes est diffusé en France. Retrouvez ci-dessous les chaînes TV et options de live stream disponibles pour suivre la rencontre en direct.

Comment regarder Sunderland contre Rennes avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Sunderland vs Rennes : heure du coup d'envoi

Jeux d'amitié des clubs - Journée 1 15 août 2026 - 10:00

Le match d'aujourd'hui entre Sunderland et Rennes débutera à 15 août 2026, 16:00.

Aucune information officielle n'est disponible à ce stade concernant les blessés, les suspendus ou les compositions probables des deux équipes. Il convient de noter que le transfert du gardien Anthony Patterson de Sunderland vers Wrexham pour un montant record de 8 millions de livres sterling était en cours de finalisation, ce qui pourrait affecter la sélection côté Black Cats. Les compositions et les absences seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi dès que des informations officielles seront communiquées.

Sunderland présente un bilan de trois victoires, zéro nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de préparation. Les Black Cats ont conclu leur préparation sur une note positive en battant Lens 2-0 le 8 août, après avoir disposé de Wrexham 1-0 le 2 août. Leurs deux défaites sont venues face à Leeds (0-1) et Liverpool (2-4). Sunderland a inscrit dix buts et en a encaissé huit sur l'ensemble de ces cinq rencontres, avec une large victoire 5-1 contre York en ouverture de préparation.

Rennes affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs amicaux. Les Bretons ont subi deux revers consécutifs le 8 août, face à la Brentford Academy (1-2) et face à Brentford (2-4). Avant ces deux défaites, Rennes avait tenu le match nul face à Galatasaray (3-3) et s'était imposé face à Club Bruges (2-1) puis face à Guingamp (3-1). Le club breton a marqué onze buts et en a concédé onze sur l'ensemble de ces cinq rencontres.

Les données disponibles ne recensent aucun précédent entre Sunderland et Rennes. Il s'agit donc, sur la base des informations en notre possession, d'une première confrontation entre les deux clubs.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.