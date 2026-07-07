A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale BC Place Vancouver

En France, Suisse - Colombie est diffusé en direct sur beIN SPORTS 1 et accessible en streaming via beIN SPORTS CONNECT et myCANAL. Les options de visionnage sont listées ci-dessous.

Comment regarder Suisse contre Colombie avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Suisse vs Colombie : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale BC Place Vancouver

Le match d'aujourd'hui entre Suisse et Colombie débutera à 7 juil. 2026, 22:00.

Murat Yakin dispose d'un groupe sans blessé ni suspendu confirmé pour ce huitième de finale. Le onze probable alignerait Kobel dans les buts, une défense à quatre composée de Zakaria, Elvedi, Akanji et Rodriguez, un double pivot Xhaka-Freuler au milieu, avec Manzambi, Vargas et Ndoye en soutien d'Embolo en pointe.

Néstor Lorenzo ne déplore aucune suspension, mais doit faire sans Jhon Córdoba, forfait pour le reste de la compétition sur blessure. Luis Suárez devrait occuper la pointe de l'attaque, avec James Rodríguez, Luis Díaz et Jhon Arias autour de lui. La composition probable de Lorenzo s'articule autour de Camilo Vargas dans les buts, une défense Munoz-Sanchez-Lucumi-Mojica, un milieu Lerma-Puerta-Arias, et un trio offensif Rodriguez-Suarez-Diaz.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Suisse affiche un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs. Le résultat le plus récent est un succès 2-0 face à l'Algérie le 3 juillet en huitièmes de finale, qui prolonge une série de quatre matchs sans défaite en compétition officielle. Avant cela, la Nati avait battu le Canada 2-1 et écrasé la Bosnie 4-1, sa performance la plus aboutie du tournoi. Les deux seuls points laissés en route sont un nul 1-1 contre le Qatar et un match amical équilibré contre l'Australie (1-1). Sur ces cinq rencontres, la Suisse a inscrit dix buts et en a concédé trois.

La Colombie présente un bilan de quatre victoires et un nul. Leur dernier match, le 4 juillet face au Ghana, s'est conclu sur un succès 1-0. Avant cela, Los Cafeteros avaient battu la RD Congo 1-0 et l'Ouzbékistan 3-1, et tenu le Portugal en échec 0-0 pour terminer premiers du groupe K. Leur seul faux pas est ce nul contre le Portugal. En cinq matchs, la Colombie a marqué six buts et n'en a concédé qu'un seul, avec trois clean sheets consécutifs.

SUI Dernier match COL 0 0 Nul 1 Colombie 3 - 1 Suisse 1 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les données disponibles ne recensent qu'une seule confrontation entre ces deux sélections : un match amical disputé le 25 mars 2007, remporté par la Colombie 3-1 face à la Suisse. Ce résultat constitue l'intégralité du palmarès entre les deux nations, ce huitième de finale à Vancouver étant leur première rencontre en compétition officielle.

La Suisse a terminé première du Groupe B, tandis que la Colombie a dominé le Groupe K. Les deux équipes abordent ce huitième de finale en tant que leaders invaincus de leur poule.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.