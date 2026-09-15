Sturm Graz vs Rennes : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 1 16 sept. 2026 - 15:00 Graz-Liebenau Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Sturm Graz et Rennes débutera à 16 sept. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Le match Sturm Graz - Rennes est diffusé en direct sur CANAL+ Live, Canal+ Sport et myCANAL. Les options de streaming live sont disponibles via myCANAL pour les abonnés.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Sturm Graz, Fabio Ingolitsch est aux commandes mais aucune information sur les blessés, les suspendus ou le onze probable n'est disponible pour le moment. Ces données seront mises à jour avant le coup d'envoi.

Pour Rennes, Franck Haise prépare son équipe sans que les compositions ou absences aient été communiquées officiellement. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du match.

Sturm Graz présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Le club autrichien reste sur deux succès d'affilée, dont une victoire 2-1 face au LASK le 13 septembre et un large 1-4 contre Voitsberg en Coupe le 5 septembre. La seule défaite sur cette période remonte au 30 août, 3-1 contre le Rapid Vienne en Bundesliga. Au total, Sturm Graz a inscrit neuf buts et en a concédé sept sur ces cinq rencontres.

Rennes affiche quant à lui trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Les Bretons restent sur deux succès consécutifs en Ligue 1, le plus récent étant le 1-0 contre Marseille le 11 septembre, précédé d'un 1-2 à Angers le 6 septembre. Le seul revers sur cette période est une défaite amicale 2-1 contre Sunderland en août. Rennes a marqué neuf buts et en a concédé six sur cette séquence.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un historique des confrontations directes entre Sturm Graz et Rennes. Aucun résultat antérieur entre ces deux clubs n'est répertorié dans les sources consultées.

Dans le classement de la Ligue Europa, Sturm Graz et Rennes occupent tous les deux la première place de leur groupe respectif.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.