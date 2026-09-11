Strasbourg vs Monaco : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Strasbourg vs Monaco : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 4 12 sept. 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Le match d'aujourd'hui entre Strasbourg et Monaco débutera à 12 sept. 2026, 17:15.

Où regarder le match

Les options de diffusion TV et de live stream pour regarder Strasbourg - Monaco sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Strasbourg, Hugo Oliveira devra se passer de Joaquin Panichelli et Martial Godo, tous deux blessés. Le onze probable aligné par le coach alsacien est le suivant : Joergensen ; Doukoure, Oso, Antwi, Mitchell ; Diop, Reyna, Sousa ; Nanasi, Yassine, Ortega.

Monaco sera privé de Mohammed Salisu et de Folarin Balogun, tous deux à l'infirmerie. Filipe Luis devrait s'appuyer sur la composition suivante : Hradecky ; Vanderson, Sane, Dier, Nazinho ; Zakaria, Camara, Coulibaly ; Idumbo, Brunner, Abline.

Strasbourg affiche un bilan de deux victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, avec un nul également. La victoire la plus récente, un succès 6-2 contre Troyes le 6 septembre, contraste avec une lourde défaite 4-0 concédée face à Marseille. Sur ces cinq rencontres, les Alsaciens ont inscrit huit buts et en ont encaissé dix.

Monaco présente un bilan parfait sur ses cinq derniers matchs, avec cinq victoires consécutives. La plus récente est ce succès 2-1 au Parc des Princes contre le PSG le 4 septembre, qui fait suite à un 2-0 contre Marseille. Toutes compétitions confondues sur cette série, les Monégasques ont marqué dix buts et n'en ont concédé que quatre.

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est tenue le 17 mai 2026 en Ligue 1 au Stade de la Meinau, avec un succès de Strasbourg 5-4. Avant cela, Strasbourg avait également éliminé Monaco 3-1 en Coupe de France en février 2026. Sur les cinq dernières confrontations directes, Strasbourg compte deux victoires, Monaco en compte deux également, avec un match nul.

En Ligue 1, Monaco occupe la première place du classement, tandis que Strasbourg pointe à la sixième position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.