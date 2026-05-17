Ligue 1 - Ligue 1 Stade de la Meinau

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Les options de chaîne TV et de live stream pour suivre Strasbourg - Monaco sont indiquées ci-dessous. Le match est diffusé en France sur Molotov, DAZN et RMC Sport 1.

Si vous êtes en déplacement à l'étranger, un VPN vous permet d'accéder à votre service de streaming habituel depuis n'importe où. En vous connectant à un serveur situé en France, vous pouvez regarder le match comme si vous étiez chez vous.

Comment regarder Strasbourg contre Monaco avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Strasbourg vs Monaco : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Ligue 1 Stade de la Meinau

Le match d'aujourd'hui entre Strasbourg et Monaco débutera à 17 mai 2026, 21:00.





Strasbourg devra faire sans Emanuel Emegha, Adrien Anselmino et Panichelli, tous trois indisponibles sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable aligné par les Alsaciens est le suivant : M. Penders ; G. Doue, A. Ouattara, L. Hoegsberg, A. Omobamidele ; D. Moreira, S. Nanasi ; V. Barco, S. El Mourabet, M. Godo ; J. Enciso.

Monaco se présente avec une infirmerie bien garnie : Ouattara, Idumbo, Salisu, Vanderson, Brunner, Caio Henrique et Minamino sont tous blessés. Aucun joueur n'est suspendu. Le onze probable côté monégasque est le suivant : L. Hradecky ; T. Kehrer, D. Zakaria, C. Mawissa, A. Bamba ; J. Teze, L. Camara ; A. Golovin, S. Adingra, M. Akliouche ; F. Balogun. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, les Strasbourgeois affichent un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites. Leur dernier résultat en date est une victoire 2-1 à Brest en Ligue 1, le 13 mai. Avant cela, le club avait concédé deux défaites consécutives en Ligue Conférence face au Rayo Vallecano, ainsi qu'une défaite 2-1 contre Toulouse en championnat. Strasbourg a marqué quatre buts et en a encaissé cinq sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1.

Monaco présente un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties en Ligue 1. La défaite la plus récente, 1-0 à Lille le 10 mai, a mis fin à une série de deux matchs sans défaite. Les Monégasques avaient auparavant partagé les points avec Toulouse (2-2) et Auxerre (2-2), avant de s'imposer 2-1 à Metz. La lourde défaite 4-1 concédée face au Paris FC le 10 avril reste le résultat le plus marquant de cette séquence.





La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 5 février 2026, en Coupe de France : Strasbourg s'était imposé 3-1 à domicile face à Monaco. Avant cela, Monaco avait pris le dessus lors du match aller de Ligue 1 de la saison en cours, s'imposant 3-2 à Louis-II le 31 août 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Monaco domine le bilan avec trois victoires contre une pour Strasbourg, pour un match nul. Les deux équipes ont produit des rencontres globalement ouvertes, avec seize buts marqués au total sur ces cinq duels.





En Ligue 1, Monaco (7e) et Strasbourg (8e) se retrouvent dans un mouchoir de poche en fin de classement de la première moitié de tableau, ce qui confère à ce duel local un enjeu réel pour terminer la saison dans les meilleures conditions possibles.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.