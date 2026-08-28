Strasbourg vs Lens : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Strasbourg et Lens débutera à 29 août 2026, 17:15.

Ligue 1 - Journée 2 29 août 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Où regarder Strasvourg - Lens ?

Strasbourg vs Lens est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles pour ce match de Ligue 1 sont listées ci-dessous.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Détails des équipes

Du côté de Strasbourg, Hugo Oliveira devra composer sans Joaquin Panichelli et Abakar Sylla, tous deux blessés. Samir El Mourabet est suspendu et ne sera pas disponible pour cette rencontre. Le onze probable aligné par le coach strasbourgeois comprend Filip Joergensen dans les buts, avec une défense composée de Lucas Hoegsberg, Andrew Omobamidele, Guela Doué et Mateo Del Blanco. Au milieu, Gessime Yassine, Pape Demba Diop et Diogo Sousa devraient être titulaires, tandis que Sebastian Nanasi, Giovanni Reyna et Jacobo Ortega sont attendus en attaque.

Lens se présente au Stade de la Meinau avec plusieurs absents de taille. Jhoanner Chavez, Nidal Celik, Regis Gurtner, Jonathan Gradit, Samson Baidoo et Saud Abdulhamid sont tous indisponibles sur blessure. Kyllian Antonio est suspendu. Dino Toppmöller devrait aligner Robin Risser dans les buts, avec Pierre Ganiou, Souleymane Sagnan, Maik Nawrocki et Matthieu Udol en défense. Michael Cuisance, Yacine Titraoui et Michal Skoras sont pressentis au milieu, et Franjo Ivanovic, Florian Thauvin et Abdallah Sima formeraient le trio offensif.

Strasbourg n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs, pour quatre défaites. Leur sortie la plus récente en Ligue 1 s'est soldée par une lourde défaite 4-0 face à Marseille le 21 août 2026. En amical, le club alsacien a été battu deux fois par Fribourg (2-0) et s'est incliné 5-2 face à Elversberg. Seul un succès aux tirs au but face à Newcastle United lors d'un match amical (1-1 au terme du temps réglementaire) est venu interrompre cette série négative. Sur ces cinq rencontres, Strasbourg a inscrit quatre buts et en a concédé treize.

Lens présente un bilan bien plus solide avec trois victoires pour deux défaites lors de leurs cinq dernières sorties. La victoire 5-2 contre Auxerre en Ligue 1 le 22 août est leur résultat le plus récent, précédée par le succès 1-0 face au Paris Saint-Germain en Super Coupe le 16 août. Les Artésiens avaient également dominé Villarreal 3-1 en pré-saison. Deux défaites face à Sunderland (0-2) et un match nul sans but face à Famalicão ont entaché leur préparation. Lens a marqué neuf buts et en a concédé cinq sur cette période.

Le dernier face-à-face entre ces deux clubs remonte au 27 février 2026 en Ligue 1, lorsque Strasbourg et Lens se sont quittés sur un match nul 1-1 au Stade de la Meinau. Avant cela, Lens avait pris le dessus lors de la rencontre du 22 novembre 2025 à Bollaert-Delelis, s'imposant 1-0. Sur les cinq dernières confrontations en Ligue 1, le bilan est équilibré : Lens compte deux victoires, Strasbourg en compte également deux, et un match s'est terminé sur un nul.

En Ligue 1, Strasbourg occupe la 18e place du classement, tandis que Lens est 2e.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.