A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 4 11 sept. 2026 - 14:45 Roazhon Park

Rennes - Marseille sera diffusé en direct à la télévision et en streaming sur plusieurs plateformes. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Rennes contre Marseille avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Rennes vs Marseille : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 4 11 sept. 2026 - 14:45 Roazhon Park

Le match d'aujourd'hui entre Rennes et Marseille débutera à 11 sept. 2026, 20:45.

Du côté de Rennes, Franck Haise devrait aligner un onze comprenant Brice Samba dans les buts, avec Przemyslaw Frankowski, Charlie Cresswell, Quentin Merlin et Anthony Rouault en défense. Abdelhamid Ait Boudlal est absent sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler dans les rangs rennais.

Pour Marseille, Bruno Genesio devrait faire confiance à Jeffrey De Lange dans les cages, avec une défense composée d'Emerson, Nayef Aguerd, Timothy Weah et CJ Egan-Riley. Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia sont tous deux indisponibles sur blessure. Aucun joueur marseillais n'est suspendu pour cette rencontre.

Rennes affiche un bilan de trois victoires, un match nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. En Ligue 1, les Bretons ont remporté leurs deux derniers matchs, avec notamment une victoire 1-2 à Angers le 6 septembre et un succès 3-2 face au Mans. Leur seul faux pas en championnat reste le match nul 2-2 contre le Paris Saint-Germain le 23 août. Sur l'ensemble des cinq rencontres, Rennes a inscrit neuf buts et en a concédé onze.

Marseille présente un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. En Ligue 1, l'OM n'a pas gagné lors de ses deux dernières sorties, s'inclinant 2-0 contre Monaco et 2-3 face au Paris FC. La seule victoire en championnat reste le large succès 4-0 contre Strasbourg le 21 août. Sur les cinq matchs, Marseille a marqué dix buts et en a encaissé dix.

Lors de leur dernier face-à-face, disputé en Ligue 1 le 17 mai 2026, Marseille s'est imposé 3-1 à domicile face à Rennes. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, Marseille s'est imposé à quatre reprises contre une seule victoire pour Rennes, à domicile en août 2025 sur le score de 1-0.

En Ligue 1, Rennes occupe actuellement la cinquième place du classement, tandis que Marseille pointe à la onzième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.