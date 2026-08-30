Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 1
team-logoRennes
Roazhon Park
team-logoLe Mans
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Molotov
GOAL-e

Avec le soutien de

Rennes vs Le Mans: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Rennes vs Le Mans
Rennes
Le Mans
Ligue 1

Comment regarder le match de Ligue 1 entre Rennes et Le Mans, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Ligue 1 - Journée 2
Roazhon Park
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Les options de chaîne TV et de streaming en direct pour Rennes - Le Mans sont indiquées ci-dessous. Le match est diffusé sur DAZN, Molotov et RMC Sport 1.

DAZN

DAZN

Cliquez ic

Molotov

Molotov

Cliquez ic

RMC Sport 1

RMC Sport 1

Cliquez ic

Comment regarder Rennes contre Le Mans avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Rennes vs Le Mans : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 1 - Journée 2
Roazhon Park

Le match d'aujourd'hui entre Rennes et Le Mans débutera à 30 août 2026, 17:15.

Rennes vs Le Mans Équipes probables

4-3-3
Rennes crest
Rennes
REN
Formation
Le Mans crest
Le Mans
LEM
3-5-2
30B. Samba18M. Nagida4C. Cresswell95P. Frankowski48A. Boudlal21V. Rongier28A. Thomasson17S. Szymanski9E. Lepaul90I. Soumare10L. Blas98N. Kocik15N. Boisse21T. Eyoum5H. Voyer18L. Buades7B. Brahimi76Y. Larouci9A. Rabillard8A. Lauray14L. Mafouta25D. Gueye
Le Mans crest
Le Mans
LEM
4-3-3
Rennes

Onze de départ

Le Mans

Entraineur

  • F. Haise
  • P. Videira

Du côté de Rennes, Franck Haise devra se passer de Nicolas Lemaitre, indisponible sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler dans l'effectif rennais. Le onze probable de Haise est le suivant : Samba ; Nagida, Cresswell, Frankowski, Ait Boudlal ; Rongier, Thomasson, Szymanski ; Lepaul, Soumare, Blas.

Pour Le Mans, Patrick Videira est privé de Rayan Bamba et Samuel Yohou, tous deux blessés. Aucune suspension ne touche l'effectif manceau. Le onze probable aligné par Videira est le suivant : Kocik ; Boisse, Eyoum, Voyer, Buades ; Brahimi, Larouci, Rabillard ; Lauray, Mafouta, Gueye. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

REN

REN - Forme

GAL
N3-3
BRA
D1-2
BRE
D2-4
SUN
D2-1
PSG
N2-2
But marqué (encaissé)
9/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
LEM

LEM - Forme

VER
V3-1
FCN
V1-0
SCO
V2-3
LEH
D0-1
B29
N2-2
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Rennes n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs, avec un bilan d'une nulle et quatre défaites. Leur résultat le plus récent est ce match nul 2-2 contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 le 23 août, après avoir mené 2-0. En préparation, les Bretons ont encaissé quatre buts face à Brentford (défaite 4-2) et ont également cédé face à Sunderland (1-2). Sur ces cinq rencontres, Rennes a inscrit neuf buts et en a concédé douze.

Le Mans présente un bilan plus solide avec deux victoires, un nul et une défaite sur leurs cinq derniers matchs. Leur entrée en Ligue 1 s'est traduite par un match nul 2-2 à Brest le 22 août. Ils avaient auparavant battu Angers (2-3 à l'extérieur) et Nantes (1-0), leur seule défaite étant un revers 0-1 face au Havre. Au total, Le Mans a marqué huit buts et en a encaissé cinq sur cette série.

Face à face

RennesNulLe Mans
2
3
0
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Rennes badge
Rennes
REN
3
FDM
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FDM
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
Rennes badge
Rennes
REN
2
FDM
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FDM
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Rennes badge
Rennes
REN
1
FDM
10Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué5/5

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte au 28 mars 2010, lorsque Rennes s'était imposé 3-1 sur la pelouse du Mans en Ligue 1. Sur les cinq derniers duels répertoriés, Rennes détient l'avantage avec deux victoires contre une pour Le Mans, les deux autres rencontres s'étant terminées sur des scores nuls. Ces cinq matchs se sont tous disputés en Ligue 1, entre 2008 et 2010.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LilleLilleLIL
211042+24
N
V
2
LyonLyonOL
211031+24
N
V
3
TroyesTroyesTRO
211021+14
V
N
4
MarseilleMarseilleOM
110040+43
V
5
LensLensRCL
210164+23
D
V
6
MonacoMonacoASM
110010+13
V
7
AngersAngersSCO
21013303
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
210125-33
V
D
9
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
20204402
N
N
10
BrestBrestB29
20204402
N
N
11
Le MansLe MansLEM
10102201
N
12
RennesRennesREN
10102201
N
13
NiceNiceNCE
10100001
N
14
Paris FCParis FCPAR
10100001
N
15
Le HavreLe HavreLEH
201112-11
N
D
16
LorientLorientFCL
201112-11
D
N
17
ToulouseToulouseTFC
201124-21
N
D
18
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
200238-50
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Le Mans occupe la huitième place du classement tandis que Rennes est neuvième.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google