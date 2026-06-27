A quelle heure commence le jeu ?

La rencontre RD Congo vs Ouzbékistan est diffusée en France sur beIN SPORTS 2 et disponible en streaming via beIN SPORTS CONNECT et myCANAL. Les options de diffusion en direct sont listées ci-dessous.

Comment regarder RD Congo contre Ouzbékistan avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

RD Congo vs Ouzbékistan : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre RD Congo et Ouzbékistan débutera à 28 juin 2026, 01:30.

Du côté de la RD Congo, Sébastien Desabre n'a pas encore communiqué de composition probable, et aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif des Léopards. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Fabio Cannavaro est dans la même situation du côté de l'Ouzbékistan : pas de onze annoncé, et aucun absent pour cause de blessure ou de suspension dans les données disponibles. Le technicien italien devra trouver les bons réglages pour relancer ses Loups Blancs après un début de tournoi difficile.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La RD Congo présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est une défaite 1-0 contre la Colombie en phase de groupes de la Coupe du monde le 24 juin. Avant cela, ils avaient tenu le Portugal en échec 1-1 lors de la journée inaugurale, un point précieux contre l'une des meilleures équipes du tournoi. Un nul 0-0 face au Danemark et une victoire 1-0 contre la Jamaïque en qualification illustrent une solidité défensive réelle. Sur ces cinq matchs, les Léopards ont marqué cinq buts et en ont concédé trois.

L'Ouzbékistan traverse une période bien plus difficile, avec trois défaites sur leurs cinq dernières sorties. La plus lourde reste la gifle reçue face au Portugal — 5-0 — le 23 juin, suivie d'une défaite 3-1 contre la Colombie lors de la deuxième journée. Des revers en amical contre les Pays-Bas (1-2) et le Canada (0-2) avaient déjà précédé le tournoi. Une victoire aux tirs au but contre le Venezuela en mars constitue leur seul succès récent. Les Loups Blancs ont inscrit sept buts et en ont encaissé sept sur cette séquence.

RD Congo et l'Ouzbékistan ne se sont jamais rencontrés dans les données disponibles. Le match du 27 juin à Atlanta constituera donc la toute première confrontation entre les deux sélections.

Dans le Groupe K, la RD Congo occupe la troisième place tandis que l'Ouzbékistan est quatrième et dernier.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.