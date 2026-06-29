A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale Monterrey Stadium

Les options pour suivre Pays-Bas vs Maroc en direct à la télévision et en live stream sont listées ci-dessous. Le match est diffusé sur beIN SPORTS 1, myCANAL et beIN SPORTS CONNECT.

Comment regarder Pays-Bas contre Maroc avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Pays-Bas vs Maroc : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale Monterrey Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Pays-Bas et Maroc débutera à 30 juin 2026, 03:00.

Du côté des Pays-Bas, Ronald Koeman devrait reconduire le onze qui a débuté face à la Tunisie, avec une seule modification : Micky van de Ven devrait prendre la place de Nathan Aké au poste d'arrière gauche. Brian Brobbey est attendu en pointe, tandis que Memphis Depay, Justin Kluivert et Crysencio Summerville devraient débuter sur le banc. Le onze probable alignerait : Verbruggen ; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven ; Gravenberch, F. de Jong, Reijnders ; Malen, Brobbey, Gakpo.

Pour le Maroc, Mohamed Ouahbi devrait procéder à plusieurs changements par rapport au match contre Haïti. Noussair Mazraoui, Issa Diop, Ayyoub Bouaddi et Azzedine Ounahi sont attendus dans le onze de départ. Achraf Hakimi et Brahim Díaz devraient également figurer dans le onze probable : Bounou ; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui ; El Aynaoui, Bouaddi ; Brahim, Ounahi, El Khannouss ; Saibari. Aucune blessure ni suspension n'est confirmée pour l'une ou l'autre équipe à ce stade.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Les Pays-Bas affichent trois victoires, un nul et une défaite sur leurs cinq derniers matchs. Leur dernier résultat est une victoire 3-1 contre la Tunisie en Coupe du monde le 25 juin, précédée d'un large succès 5-1 face à la Suède le 20 juin. Les Oranje ont inscrit 11 buts et en ont concédé cinq sur cette série, témoignant d'une efficacité offensive réelle malgré quelques failles défensives.

Le Maroc présente également trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs. Leur dernier résultat est une victoire 4-2 contre Haïti le 24 juin, après un succès 1-0 face à l'Écosse le 19 juin. Les Lions de l'Atlas ont inscrit 11 buts et en ont concédé cinq sur cette période, leur série sans défaite constituant un élément notable de leur dynamique actuelle.

PAB Dernier match MAR 1 0 Nul 0 Maroc 1 - 2 Pays-Bas 2 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

La seule confrontation répertoriée entre ces deux équipes dans les données disponibles date du 31 mai 2017 : un match amical remporté par les Pays-Bas sur le score de 2-1, avec le Maroc désigné comme équipe à domicile. L'historique direct entre les deux sélections est donc trop limité pour en dégager une tendance significative.

Les Pays-Bas ont terminé premiers du Groupe F, tandis que le Maroc s'est qualifié en tant que deuxième du Groupe C.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.