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Paris Saint-Germain vs Monaco: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Paris Saint-Germain vs Monaco
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Paris Saint-Germain et Monaco, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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PSG - Monaco est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les chaînes et plateformes disponibles pour suivre le match en direct.

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Comment regarder Paris Saint-Germain contre Monaco avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Paris Saint-Germain vs Monaco : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Paris Saint-Germain et Monaco débutera à 4 sept. 2026, 21:05.

Paris Saint-Germain vs Monaco Équipes probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formation
Monaco crest
Monaco
ASM
4-2-3-1
39M. Safonov12L. Digne51W. Pacho2A. Hakimi5Marquinhos17Vitinha33Warren Zaïre-Emery8F. Ruiz10Ousmane Dembélé14Désiré Doué7K. Kvaratskhelia1L. Hradecky72S. Sane15E. Dier20F. Nazinho2Vanderson8L. Camara10A. Golovin6D. Zakaria17S. Idumbo28M. Coulibaly29P. Brunner
Monaco crest
Monaco
ASM
4-3-3
Paris Saint-Germain

Onze de départ

Monaco

Entraineur

  • Luis Enrique
  • Luis

Du côté du PSG, Luis Enrique devra se passer de Matvey Safonov et Désiré Doué, tous deux blessés. Nuno Mendes est suspendu. Le onze probable aligné par le technicien espagnol est le suivant : Lucas Chevalier, Warren Zaïre-Emery, Willian Pacho, Achraf Hakimi, Marquinhos, Vitinha, Lucas Beraldo, Fabian Ruiz, Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Khvicha Kvaratskhelia.

Pour Monaco, Filipe Luis est privé de Folarin Balogun, Ansu Fati, Mohammed Salisu et Paul Pogba, tous blessés. Aucune suspension n'est à signaler chez les Monégasques. La composition probable du club de la Principauté est : Lukas Hradecky, Sadibou Sane, Eric Dier, Flavio Nazinho, Vanderson, Lamine Camara, Aleksandr Golovin, Denis Zakaria, Stanis Idumbo, Mamadou Coulibaly et Paris Brunner.

PSG

PSG - Forme

MUN
N1-1
AVL
V2-1
RCL
D1-0
REN
N2-2
LIL
N2-2
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ASM

ASM - Forme

COV
D2-0
GOR
V2-3
LEH
V0-1
GOR
V4-1
OM
V2-0
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le PSG traverse une période délicate. Sur ses cinq derniers matchs, le club parisien affiche un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite. La seule victoire remonte au 12 août face à Aston Villa en Super Coupe de l'UEFA (2-1), tandis que les deux dernières sorties en Ligue 1 se sont soldées par des matchs nuls 2-2, d'abord contre Rennes puis contre Lille. Paris a encaissé sept buts sur cette série et n'a pas gagné en championnat depuis l'entame de la saison.

Monaco présente un visage bien plus serein. Les Monégasques ont remporté quatre de leurs cinq dernières rencontres, pour une seule défaite, concédée face à Coventry en match amical le 14 août (2-0). En Ligue 1, Monaco a battu Le Havre (1-0) puis Marseille (2-0), affichant deux clean sheets consécutifs. En Ligue Conférence, le club a éliminé Gornik Zabrze en qualifications avec un bilan de deux victoires (4-1 et 3-2). Sur ces cinq matchs, Monaco a inscrit neuf buts pour trois encaissés.

Face à face

Paris Saint-GermainNulMonaco
2
1
2
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Monaco badge
Monaco
ASM
3
FDM
Ligue des Champions
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PSG
2
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Monaco
ASM
2
FDM
Ligue des Champions
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Monaco
ASM
2
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PSG
3
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Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
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PSG
0
FDM
Ligue 1
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Paris Saint-Germain
PSG
4
Monaco badge
Monaco
ASM
1
FDM
10Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La confrontation directe la plus récente entre les deux clubs remonte au 6 mars 2026 en Ligue 1, avec une victoire nette de Monaco au Parc des Princes sur le score de 3-1. Ce résultat illustre bien la compétitivité récente des Monégasques face au PSG. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, Monaco compte deux victoires, Paris deux également, pour un match nul — un 2-2 en Ligue des Champions le 25 février 2026. Au total, ces cinq duels ont produit seize buts, soit une moyenne de plus de trois buts par match.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LilleLilleLIL
321052+37
V
N
V
2
MonacoMonacoASM
220030+36
V
V
3
Paris FCParis FCPAR
211030+34
V
N
4
LyonLyonOL
211031+24
N
V
5
RennesRennesREN
211054+14
V
N
6
TroyesTroyesTRO
211021+14
V
N
7
LensLensRCL
210164+23
D
V
8
MarseilleMarseilleOM
210142+23
D
V
9
AngersAngersSCO
21013303
V
D
10
StrasbourgStrasbourgSTR
210125-33
V
D
11
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
20204402
N
N
12
BrestBrestB29
20204402
N
N
13
Le MansLe MansLEM
201145-11
D
N
14
Le HavreLe HavreLEH
201112-11
N
D
15
LorientLorientFCL
201112-11
D
N
16
ToulouseToulouseTFC
301225-31
D
N
D
17
NiceNiceNCE
201103-31
D
N
18
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
200238-50
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Monaco occupe la première place du classement, tandis que le PSG pointe à la onzième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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