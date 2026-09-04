A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 3 4 sept. 2026 - 15:05 Parc des Princes

PSG - Monaco est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les chaînes et plateformes disponibles pour suivre le match en direct.

Comment regarder Paris Saint-Germain contre Monaco avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Paris Saint-Germain vs Monaco : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 3 4 sept. 2026 - 15:05 Parc des Princes

Le match d'aujourd'hui entre Paris Saint-Germain et Monaco débutera à 4 sept. 2026, 21:05.

Du côté du PSG, Luis Enrique devra se passer de Matvey Safonov et Désiré Doué, tous deux blessés. Nuno Mendes est suspendu. Le onze probable aligné par le technicien espagnol est le suivant : Lucas Chevalier, Warren Zaïre-Emery, Willian Pacho, Achraf Hakimi, Marquinhos, Vitinha, Lucas Beraldo, Fabian Ruiz, Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Khvicha Kvaratskhelia.

Pour Monaco, Filipe Luis est privé de Folarin Balogun, Ansu Fati, Mohammed Salisu et Paul Pogba, tous blessés. Aucune suspension n'est à signaler chez les Monégasques. La composition probable du club de la Principauté est : Lukas Hradecky, Sadibou Sane, Eric Dier, Flavio Nazinho, Vanderson, Lamine Camara, Aleksandr Golovin, Denis Zakaria, Stanis Idumbo, Mamadou Coulibaly et Paris Brunner.

Le PSG traverse une période délicate. Sur ses cinq derniers matchs, le club parisien affiche un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite. La seule victoire remonte au 12 août face à Aston Villa en Super Coupe de l'UEFA (2-1), tandis que les deux dernières sorties en Ligue 1 se sont soldées par des matchs nuls 2-2, d'abord contre Rennes puis contre Lille. Paris a encaissé sept buts sur cette série et n'a pas gagné en championnat depuis l'entame de la saison.

Monaco présente un visage bien plus serein. Les Monégasques ont remporté quatre de leurs cinq dernières rencontres, pour une seule défaite, concédée face à Coventry en match amical le 14 août (2-0). En Ligue 1, Monaco a battu Le Havre (1-0) puis Marseille (2-0), affichant deux clean sheets consécutifs. En Ligue Conférence, le club a éliminé Gornik Zabrze en qualifications avec un bilan de deux victoires (4-1 et 3-2). Sur ces cinq matchs, Monaco a inscrit neuf buts pour trois encaissés.

La confrontation directe la plus récente entre les deux clubs remonte au 6 mars 2026 en Ligue 1, avec une victoire nette de Monaco au Parc des Princes sur le score de 3-1. Ce résultat illustre bien la compétitivité récente des Monégasques face au PSG. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, Monaco compte deux victoires, Paris deux également, pour un match nul — un 2-2 en Ligue des Champions le 25 février 2026. Au total, ces cinq duels ont produit seize buts, soit une moyenne de plus de trois buts par match.

En Ligue 1, Monaco occupe la première place du classement, tandis que le PSG pointe à la onzième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.