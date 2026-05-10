Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

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Les options pour regarder PSG - Brest à la télévision et en live stream sont détaillées ci-dessous. Le match est diffusé sur DAZN et RMC Sport 1, les deux diffuseurs officiels de la Ligue 1 en France.

Si vous voyagez à l'étranger et souhaitez accéder à votre service de streaming habituel, désormais géo-bloqué, l'utilisation d'un réseau privé virtuel (VPN) vous permettra de vous connecter depuis n'importe où dans le monde et de suivre le match comme si vous étiez en France.

Comment regarder Paris Saint-Germain contre Brest avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Paris Saint-Germain vs Brest : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

Le match d'aujourd'hui entre Paris Saint-Germain et Brest débutera à 10 mai 2026, 21:00.





Du côté du Paris Saint-Germain, le onze probable alignerait Safonov dans les cages, avec une défense composée de Lucas Hernández, Marquinhos, Beraldo et Fernandez. Zaire-Emery, Vitinha et Lee occuperaient le milieu de terrain, tandis que Barcola, Mbaye et Dembélé formeraient le secteur offensif. Ndjantou et Chevalier sont indisponibles sur blessure ; aucune suspension n'est à signaler dans les rangs parisiens.

Pour Brest, Locko est forfait sur blessure, et Lala est suspendu. Le onze probable verrait Coudert dans les buts, une défense à quatre avec Zogbe, Chardonnet, Guindo et Diaz, un milieu composé de Magnetti, Tousart et Del Castillo, et un trio offensif formé de Balde, Makalou et Ajorque. Des mises à jour seront apportées au plus proche du coup d'envoi si la situation évolue.

Le PSG affiche un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq dernières sorties. Les Parisiens restent sur un match nul 1-1 face au Bayern Munich en Ligue des Champions, après une victoire spectaculaire 5-4 lors du match aller. En Ligue 1, Paris a concédé le nul 2-2 contre Lorient, mais avait auparavant dominé Angers (3-0) et Nantes (3-0). Sur ces cinq rencontres, le club parisien a inscrit douze buts et en a concédé huit.

Brest traverse une période difficile avec trois défaites et deux nuls lors de ses cinq derniers matchs. La plus récente sortie s'est soldée par une lourde défaite 4-0 contre le Paris FC. Les Brestois ont également subi des revers face à Rennes (4-3) et Auxerre (3-0), et n'ont pas réussi à s'imposer depuis plusieurs semaines. Sur ces cinq matchs, Brest a marqué onze buts mais en a encaissé quinze.





La confrontation la plus récente entre les deux équipes remonte au 25 octobre 2025 en Ligue 1, avec une victoire du PSG 3-0 à domicile de Brest. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux clubs, le Paris Saint-Germain s'est imposé à quatre reprises, dont une victoire 7-0 en Ligue des Champions en février 2025. Brest n'a pas remporté le moindre de ces cinq duels, concédant au total dix-neuf buts pour seulement trois marqués.





En Ligue 1, le Paris Saint-Germain occupe la première place du classement, tandis que Brest pointe à la douzième position.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.