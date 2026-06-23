A quelle heure commence le jeu ?

Les options de chaîne TV et de live stream pour Panama vs Croatie sont indiquées ci-dessous. Vous pouvez regarder le match en direct sur beIN SPORTS CONNECT.

Comment regarder Panama contre Croatie avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Panama vs Croatie : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Panama et Croatie débutera à 24 juin 2026, 01:00.

Du côté du Panama, Thomas Christiansen devrait aligner Orlando Mosquera dans les buts, avec une défense composée de Jose Cordoba, Jiovany Ramos, Cesar Blackman et Christian Martinez. Carlos Harvey, Amir Murillo, Andres Andrade et Yoel Barcenas sont attendus au milieu de terrain, tandis que Jose Luis Rodriguez et Cecilio Waterman formeront le duo offensif. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif panaméen.

Pour la Croatie, Zlatko Dalic devrait reconduire Dominik Livakovic dans les cages, protégé par une défense à quatre avec Josip Sutalo, Josip Stanisic, Josko Gvardiol et Luka Vuskovic. Mateo Kovacic, Luka Modric et Petar Sucic occuperont le milieu, avec Andrej Kramaric, Ivan Perisic et Petar Musa en attaque. La Croatie ne déplore également aucune absence pour blessure ou suspension. Ces informations seront mises à jour si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Panama aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 1-0 contre le Ghana en Coupe du monde le 17 juin. Avant cela, ils avaient partagé les points 1-1 avec la Bosnie-Herzégovine, puis battu la République Dominicaine 4-2 en match amical. Une lourde défaite 6-2 contre le Brésil avait précédé un succès 2-1 contre l'Afrique du Sud. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, le Panama a inscrit neuf buts et en a concédé dix.

La Croatie présente quant à elle un bilan de deux victoires pour trois défaites sur la même période. Les Vatreni se sont inclinés 4-2 face à l'Angleterre en Coupe du monde le 17 juin, après avoir déjà perdu 2-0 contre la Belgique et 3-1 contre le Brésil lors des matchs de préparation. Leurs succès sont venus contre la Slovénie 2-1 et la Colombie 2-1. La Croatie a marqué huit buts et en a concédé dix sur cette série de cinq matchs, sans enregistrer le moindre clean sheet.

Aucune donnée sur les confrontations directes entre le Panama et la Croatie n'est disponible pour les cinq dernières rencontres. Ce match constituera le premier point de référence enregistré entre les deux sélections dans ce contexte.

Dans le Groupe L, le Panama occupe actuellement la troisième place, tandis que la Croatie est quatrième après la première journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.