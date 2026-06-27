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Panama vs Angleterre: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Panama vs Angleterre
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Comment regarder le match de Coupe du monde entre Panama et Angleterre, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Coupe du monde - Grp. L
New York/New Jersey Stadium
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Panama - Angleterre est diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre le match en direct à la télévision ou en streaming.

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Comment regarder Panama contre Angleterre avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Panama vs Angleterre : heure du coup d'envoi

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Coupe du monde - Grp. L
New York/New Jersey Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Panama et Angleterre débutera à 27 juin 2026, 23:00.

Panama vs Angleterre Équipes probables

5-4-1
Panama crest
Panama
PAN
Formation
Angleterre crest
Angleterre
ANG
4-2-3-1
22O. Mosquera16A. Andrade2C. Blackman13J. Ramos3J. Cordoba23A. Murillo6C. Martinez11Y. Barcenas14C. Harvey7J. Rodriguez17J. Fajardo1J. Pickford2E. Konsa5J. Stones6M. Guehi25D. Spence18A. Gordon20N. Madueke16K. Mainoo10J. Bellingham8E. Anderson9H. Kane
Angleterre crest
Angleterre
ANG
5-4-1
Panama

Onze de départ

Angleterre

Entraineur

  • T. Christiansen
  • T. Tuchel

Du côté du Panama, Thomas Christiansen n'a pas encore communiqué de composition probable pour ce match. Aucune blessure ni suspension n'a été officiellement annoncée à ce stade. Les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour l'Angleterre, Thomas Tuchel est dans une situation similaire : aucune composition confirmée, ni blessure ni suspension officiellement déclarée dans les données disponibles. Tuchel devra toutefois trancher dans les couloirs, avec notamment la question du flanc gauche et du statut de Bukayo Saka, ménagé en raison de douleurs au tendon d'Achille. Les nouvelles du groupe anglais seront actualisées dès leur confirmation.

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

PAN
-Forme

Buts marqués (encaissés)
7/11
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

ANG
-Forme

Buts marqués (encaissés)
8/3
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Le Panama aborde ce match sur une série difficile : deux défaites et un nul lors de ses trois dernières sorties à la Coupe du monde. La défaite 1-0 contre la Croatie le 23 juin est la plus récente, après un revers identique face au Ghana le 17 juin. Sur l'ensemble des cinq derniers matchs, le bilan est d'une victoire, un nul et trois défaites. La seule victoire remonte à un succès 4-2 contre la République Dominicaine en match amical, tandis que la lourde défaite 6-2 contre le Brésil reste le résultat le plus marquant de cette séquence.

L'Angleterre présente un bilan bien plus solide sur ses cinq derniers matchs : trois victoires, un nul et une défaite. Le 0-0 contre le Ghana le 23 juin est la sortie la plus récente, mais avant cela, les Three Lions avaient signé une victoire convaincante 4-2 contre la Croatie en ouverture du tournoi. Deux succès en amical contre le Costa Rica (3-0) et la Nouvelle-Zélande (1-0) complètent ce bilan positif. La seule défaite remonte à mars, un revers 1-0 contre le Japon. L'Angleterre a inscrit neuf buts et en a concédé quatre sur cette période.

PAN

Dernier match

ANG

0

0

Nul

1

1

Buts marqués

6
Match à plus de 2,5 buts
1/1
Les deux équipes ont marqué
1/1

Les deux sélections ne se sont affrontées qu'une seule fois dans les données disponibles. C'était le 24 juin 2018, lors de la phase de groupes de la Coupe du monde en Russie : l'Angleterre, qui jouait à domicile ce jour-là, s'était imposée 6-1 face au Panama. Ce résultat constitue le seul précédent officiel répertorié entre ces deux nations.

Dans le Groupe L, l'Angleterre occupe la première place tandis que le Panama est quatrième et dernier, déjà éliminé de la compétition.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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