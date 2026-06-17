Coupe du monde - Grp. K Mexico City Stadium

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Comment regarder Ouzbékistan contre Colombie avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

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Ouzbékistan vs Colombie : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. K Mexico City Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Ouzbékistan et Colombie débutera à 18 juin 2026, 04:00.





Du côté de l'Ouzbékistan, le sélectionneur Fabio Cannavaro devrait aligner un onze de départ composé de Utkir Yusupov dans les buts, d'une défense formée par Rustamjon Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov et Farrukh Sayfiev, d'un milieu de terrain avec Oston Urunov, Sherzod Nasrulloev et Otabek Shukurov, et d'un trio offensif associant Abbosbek Fayzullayev, Akmal Mozgovoy et Eldor Shomurodov. Jaloliddin Masharipov est absent sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler.

Pour la Colombie, Néstor Lorenzo devrait s'appuyer sur Camilo Vargas dans les cages, une défense composée de Davinson Sanchez, Daniel Munoz, Johan Mojica et Jhon Lucumi, un milieu avec Richard Rios et Jefferson Lerma, et un quatuor offensif formé de Luis Diaz, James Rodriguez, Jhon Arias et Luis Suarez. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le camp colombien.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 10 J. Masharipov Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Ouzbékistan aborde ce tournoi avec un bilan mitigé sur ses cinq derniers matchs : deux victoires, un nul et deux défaites. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 2-1 face aux Pays-Bas le 8 juin, après une autre défaite 2-0 contre le Canada début juin. Sur une note plus positive, les Loups Blancs ont battu le Gabon 3-1 et la Venezuela, et tenu le nul 2-2 face à la Chine. Ils ont inscrit huit buts et en ont concédé sept sur l'ensemble de ces cinq rencontres.

La Colombie présente une forme plus convaincante avec trois victoires, une défaite et un nul lors de ses cinq derniers matchs. Los Cafeteros ont enchaîné deux succès consécutifs : 2-0 contre la Jordanie le 7 juin, puis 3-1 contre le Costa Rica début juin. Une victoire 3-0 contre l'Australie en novembre 2025 complète un bilan offensif solide. Leurs deux revers sont survenus contre la France (3-1) et la Croatie (2-1) en mars. Au total, la Colombie a marqué neuf buts et en a concédé six sur cette série.





Ouzbékistan et Colombie ne se sont jamais affrontés auparavant. Ce match du Groupe K à l'Estadio Azteca constitue la toute première rencontre entre les deux sélections.





Dans le Groupe K, la Colombie occupe la première place, tandis que l'Ouzbékistan est quatrième avant ce premier match de la phase de groupes.





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Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

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