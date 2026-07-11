A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Quarts de finale Miami Stadium

Les options pour regarder Norvège - Angleterre en direct TV et en streaming sont listées ci-dessous.

Comment regarder Norvège contre Angleterre avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Norvège vs Angleterre : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Quarts de finale Miami Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Norvège et Angleterre débutera à 11 juil. 2026, 23:00.

Du côté norvégien, Staale Solbakken dispose d'un groupe sans blessé ni suspendu déclaré. Le onze probable alignerait Nyland dans les buts, une défense composée d'Ajer, Wolfe, Ryerson et Heggem, un milieu avec Berge, Oedegaard et Berg, et un trio offensif formé de Haaland, Soerloth et Nusa.

Thomas Tuchel fait face à des incertitudes plus sérieuses. Jordan Henderson est blessé et forfait, tandis que Jarell Quansah est suspendu. Declan Rice, touché par un virus gastrique qui a affecté le camp anglais, a manqué deux entraînements consécutifs et sa présence reste en suspens. Le onze probable côté anglais verrait Pickford dans les buts, Spence, O'Reilly, Konsa et Burn en défense, Bellingham, Anderson et Gordon au milieu, avec Saka, Rice et Kane devant, sous réserve de l'état de forme du milieu de West Ham. Des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 14 J. Henderson

26 J. Quansah

La Norvège présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs de Coupe du monde. Leur seul revers est venu contre la France, qui les a battus 4-1 en phase de groupes. Depuis, les Norvégiens ont enchaîné les succès : 3-2 contre le Sénégal, 1-2 contre la Côte d'Ivoire et 1-2 contre le Brésil en huitièmes. Sur ces cinq rencontres, ils ont inscrit 10 buts et en ont concédé autant.

L'Angleterre affiche quatre victoires et un nul sur la même période. Le seul point laissé en route l'a été lors d'un 0-0 contre le Ghana en phase de groupes. Les Three Lions ont battu la Croatie 4-2, le Panama 2-0, la RD Congo 2-1 et le Mexique 3-2 en huitièmes de finale. Avec 11 buts marqués et seulement 5 concédés sur ces cinq matchs, l'attaque anglaise tourne à plein régime.

NOR Derniers matches ANG 0 0 Nul 2 Victoires Angleterre 1 - 0 Norvège

Norvège 0 - 1 Angleterre 0 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 0/2

Les deux nations se sont peu affrontées ces dernières années. La rencontre la plus récente remonte à septembre 2014, un match amical remporté par l'Angleterre 1-0. Avant cela, en mai 2012, l'Angleterre s'était également imposée 1-0 en Norvège. L'Angleterre a donc remporté les deux dernières confrontations, bien que ces matchs n'aient comporté aucun enjeu compétitif.

La Norvège a terminé deuxième du Groupe I, tandis que l'Angleterre a fini en tête du Groupe L pour accéder aux phases à élimination directe.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.