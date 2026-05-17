Ligue 1 - Ligue 1 Allianz Riviera

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Le match Nice - Metz sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre la rencontre en direct.

Si vous êtes en déplacement à l'étranger, un VPN peut vous permettre de vous connecter à votre service habituel comme si vous étiez en France, sous réserve que votre abonnement soit actif et que cela soit autorisé par le prestataire.

Comment regarder Nice contre Metz avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Nice vs Metz : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Ligue 1 Allianz Riviera

Le match d'aujourd'hui entre Nice et Metz débutera à 17 mai 2026, 21:00.





Du côté de Nice, Yahia Ndayishimiye est absent sur blessure, tandis que M. Bard est suspendu. Le onze probable aligné par le staff niçois comprend Y. Diouf, K. Oppong, A. Mendy, J. Clauss, A. Abdi, J. Bah, S. Diop, M. Sanson, S. Abdul Samed, H. Boudaoui et M. Cho.

Metz devra composer sans plusieurs joueurs indisponibles : B. Traore, J. Mangondo, L. Michal, C. Melieres et N. Mbala sont tous écartés pour cause de blessure. Aucune suspension n'est à signaler chez les Grenats, dont le onze probable est le suivant : P. Sy, K. Kouao, T. Yegbe, S. Sane, B. Sarr, G. Tsitaishvili, H. Diallo, J. Deminguet, J. Gbamin, G. Hein et G. Kvilitaia.

Nice affiche un bilan de une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Aiglons n'ont pas réussi à s'imposer en Ligue 1 lors de leurs quatre dernières sorties dans la compétition, avec notamment deux nuls consécutifs contre Marseille (1-1) et Lens (1-1) avant de s'incliner 2-1 face à Auxerre. Leur seul succès récent est venu en Coupe de France contre Strasbourg (2-0). Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Nice a inscrit cinq buts et en a concédé cinq.

Metz présente un bilan bien plus préoccupant avec trois défaites, deux nuls et aucune victoire. Les Grenats ont encaissé dix buts lors de leurs quatre derniers matchs de compétition officielle, dont quatre en une seule rencontre à Lorient. Le match nul 4-4 concédé face au Havre illustre également les lacunes défensives d'une équipe qui a pourtant montré une certaine capacité à marquer.





La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte à novembre 2025, lorsque Metz s'était imposé 2-1 à domicile face à Nice en Ligue 1. Sur les cinq dernières rencontres entre ces deux équipes, Nice s'est montré légèrement plus solide avec trois victoires contre deux pour Metz. Les Aiglons ont notamment remporté les deux duels disputés à l'Allianz Riviera lors de cette période, s'imposant 1-0 en janvier 2024.





En Ligue 1, Nice occupe la 16e place du classement, tandis que Metz pointe à la 18e position. Les deux équipes évoluent donc dans la zone de turbulences, ce qui confère à ce match une importance capitale pour les deux camps.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.