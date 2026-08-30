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Monaco vs Marseille: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Monaco vs Marseille
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Marseille
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Monaco et Marseille, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 1 - Journée 2
Stade Louis II, Monaco
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Monaco - Marseille est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les chaînes TV et les plateformes de live stream disponibles pour ce match de Ligue 1 sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Monaco contre Marseille avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Monaco vs Marseille : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 2
Stade Louis II, Monaco

Le match d'aujourd'hui entre Monaco et Marseille débutera à 30 août 2026, 20:45.

Monaco vs Marseille Équipes probables

4-2-3-1
Monaco crest
Monaco
ASM
Formation
Marseille crest
Marseille
OM
4-3-3
1L. Hradecky72S. Sane2Vanderson20F. Nazinho3E. Dier15L. Camara10A. Golovin6D. Zakaria17S. Idumbo28M. Coulibaly29P. Brunner12J. De Lange19G. Kondogbia4C. Egan-Riley33Emerson22T. Weah7A. Gomes23P. Hoejbjerg8H. Abdelli77A. Harit14I. Paixao9A. Gouiri
Marseille crest
Marseille
OM
4-2-3-1
Monaco

Onze de départ

Marseille

Entraineur

  • Luis
  • B. Genesio

Du côté de Monaco, Filipe Luis devra composer sans plusieurs éléments importants. Matthis Abline, Folarin Balogun, Ansu Fati, Mohammed Salisu et Takumi Minamino sont tous absents sur blessure. Le XI probable aligné par le technicien monégasque devrait voir Lukas Hradecky dans les buts, avec notamment Lamine Camara, Aleksandr Golovin et Paris Brunner dans le onze de départ.

Marseille se présente dans un état de santé globalement satisfaisant. Leonardo Balerdi est le seul joueur recensé comme blessé dans le groupe de Bruno Genesio. Le XI probable de l'OM comprend Jeffrey De Lange en goal, Geoffrey Kondogbia en défense, et un milieu composé de Hojbjerg, Gomes et Abdelli, avec Amine Gouiri en pointe.

ASM

ASM - Forme

LIV
V2-3
COV
D2-0
GOR
V2-3
LEH
V0-1
GOR
V4-1
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
OM

OM - Forme

NOL
V2-1
SHA
V3-0
ATH
V3-1
ATM
D1-2
STR
V4-0
But marqué (encaissé)
13/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Monaco affiche trois victoires, une défaite et un résultat en match amical sur ses cinq dernières sorties. La plus récente est une victoire 4-1 contre Gornik Zabrze en qualification de la Ligue Conférence le 27 août, après un succès 1-0 à Le Havre en Ligue 1 le 23 août. La seule défaite dans cette série remonte à un match de préparation perdu 2-0 contre Coventry. Monaco a inscrit dix buts et en a concédé sept sur cette période.

Marseille présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Le résultat le plus récent est la victoire 4-0 contre Strasbourg en Ligue 1 le 21 août, qui fait suite à des succès en préparation contre Athletic Bilbao (3-1) et Al-Shahaniya (3-0). La seule défaite de l'OM dans ce bilan est une courte élimination 2-1 face à l'Atlético Madrid en amical. L'OM a marqué treize buts sur ces cinq rencontres.

Face à face

MonacoNulMarseille
2
1
2
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
2
Marseille badge
Marseille
OM
1
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
1
Monaco badge
Monaco
ASM
0
FDM
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
3
Marseille badge
Marseille
OM
0
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
2
Monaco badge
Monaco
ASM
1
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
2
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FDM
8Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La confrontation la plus récente entre ces deux clubs remonte au 5 avril 2026 en Ligue 1, avec une victoire de Monaco 2-1 à domicile au Stade Louis II. Avant cela, Marseille s'était imposé 1-0 à Monaco le 14 décembre 2025. Sur les cinq dernières rencontres en Ligue 1, Monaco comptabilise trois victoires contre une pour Marseille, avec un match nul 2-2 enregistré en janvier 2024. Monaco a également battu l'OM 3-0 lors de leur confrontation d'avril 2025.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LilleLilleLIL
211042+24
N
V
2
LyonLyonOL
211031+24
N
V
3
TroyesTroyesTRO
211021+14
V
N
4
MarseilleMarseilleOM
110040+43
V
5
LensLensRCL
210164+23
D
V
6
MonacoMonacoASM
110010+13
V
7
AngersAngersSCO
21013303
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
210125-33
V
D
9
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
20204402
N
N
10
BrestBrestB29
20204402
N
N
11
Le MansLe MansLEM
10102201
N
12
RennesRennesREN
10102201
N
13
NiceNiceNCE
10100001
N
14
Paris FCParis FCPAR
10100001
N
15
Le HavreLe HavreLEH
201112-11
N
D
16
LorientLorientFCL
201112-11
D
N
17
ToulouseToulouseTFC
201124-21
N
D
18
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
200238-50
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Marseille occupe la deuxième place du classement, tandis que Monaco est cinquième.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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