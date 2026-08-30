A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 2 30 août 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Monaco - Marseille est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les chaînes TV et les plateformes de live stream disponibles pour ce match de Ligue 1 sont listées ci-dessous.

Comment regarder Monaco contre Marseille avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Monaco vs Marseille : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 2 30 août 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Le match d'aujourd'hui entre Monaco et Marseille débutera à 30 août 2026, 20:45.

Du côté de Monaco, Filipe Luis devra composer sans plusieurs éléments importants. Matthis Abline, Folarin Balogun, Ansu Fati, Mohammed Salisu et Takumi Minamino sont tous absents sur blessure. Le XI probable aligné par le technicien monégasque devrait voir Lukas Hradecky dans les buts, avec notamment Lamine Camara, Aleksandr Golovin et Paris Brunner dans le onze de départ.

Marseille se présente dans un état de santé globalement satisfaisant. Leonardo Balerdi est le seul joueur recensé comme blessé dans le groupe de Bruno Genesio. Le XI probable de l'OM comprend Jeffrey De Lange en goal, Geoffrey Kondogbia en défense, et un milieu composé de Hojbjerg, Gomes et Abdelli, avec Amine Gouiri en pointe.

Monaco affiche trois victoires, une défaite et un résultat en match amical sur ses cinq dernières sorties. La plus récente est une victoire 4-1 contre Gornik Zabrze en qualification de la Ligue Conférence le 27 août, après un succès 1-0 à Le Havre en Ligue 1 le 23 août. La seule défaite dans cette série remonte à un match de préparation perdu 2-0 contre Coventry. Monaco a inscrit dix buts et en a concédé sept sur cette période.

Marseille présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Le résultat le plus récent est la victoire 4-0 contre Strasbourg en Ligue 1 le 21 août, qui fait suite à des succès en préparation contre Athletic Bilbao (3-1) et Al-Shahaniya (3-0). La seule défaite de l'OM dans ce bilan est une courte élimination 2-1 face à l'Atlético Madrid en amical. L'OM a marqué treize buts sur ces cinq rencontres.

La confrontation la plus récente entre ces deux clubs remonte au 5 avril 2026 en Ligue 1, avec une victoire de Monaco 2-1 à domicile au Stade Louis II. Avant cela, Marseille s'était imposé 1-0 à Monaco le 14 décembre 2025. Sur les cinq dernières rencontres en Ligue 1, Monaco comptabilise trois victoires contre une pour Marseille, avec un match nul 2-2 enregistré en janvier 2024. Monaco a également battu l'OM 3-0 lors de leur confrontation d'avril 2025.

En Ligue 1, Marseille occupe la deuxième place du classement, tandis que Monaco est cinquième.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.