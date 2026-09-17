Monaco vs Lens : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 5 18 sept. 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Le match d'aujourd'hui entre Monaco et Lens débutera à 18 sept. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Le match Monaco vs Lens est diffusé en direct sur DAZN, Molotov et RMC Sport 1. Les options pour regarder le match en live stream sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Monaco, Filipe Luis devra se passer de plusieurs joueurs. Ansu Fati, Edan Diop, Folarin Balogun, Jordan Teze, Mamadou Coulibaly et Anis Soubeir sont tous indisponibles. Le onze probable alignerait Lukas Hradecky dans les buts, avec Flavio Nazinho, Sadibou Sane, Vanderson et Eric Dier en défense, Aleksandr Golovin, Lamine Camara, Denis Zakaria et Ilane Toure au milieu, et Stanis Idumbo associé à Paris Brunner en attaque.

Lens est également privé de plusieurs éléments : Samson Baidoo, Maik Nawrocki, Yacine Titraoui, Jhoanner Chavez, Saud Abdulhamid et Pierre Ganiou sont absents. Le onze probable des Sang et Or verrait Robin Risser gardien, une défense composée de Kyllian Antonio, Matthieu Udol, Jonathan Gradit et Ruben Aguilar, un milieu avec Andrija Bulatovic, Florian Thauvin, Abdallah Sima, Michael Cuisance et Michal Skoras, et Odsonne Edouard en pointe.

Monaco affiche un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Monégasques ont notamment battu le PSG 2-1 et Marseille 2-0 en Ligue 1, avant de concéder le match nul 1-1 à Strasbourg lors de leur dernier match. Sur cette série, Monaco a inscrit 8 buts et en a concédé 5.

Lens présente un parcours plus irrégulier avec deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. La victoire 3-2 à Prague en Ligue des Champions constitue le résultat le plus marquant, tandis que le nul 2-2 à Le Mans est le plus récent. Les Lensois ont marqué 12 buts et en ont encaissé 9 sur cette période.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 21 février 2026 en Ligue 1, avec une victoire de Monaco 3-2 à Bollaert. Sur les cinq dernières rencontres, Monaco s'impose trois fois, Lens une fois, et un match s'est terminé sur un nul. Les Monégasques ont inscrit 10 buts et en ont concédé 9 dans ces duels.

En Ligue 1, Monaco occupe la deuxième place, tandis que Lens pointe à la dixième position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.