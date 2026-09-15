Milan AC vs Benfica : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 1 16 sept. 2026 - 15:00 San Siro

Le match d'aujourd'hui entre Milan AC et Benfica débutera à 16 sept. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Milan AC vs Benfica est diffusé en France sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL.

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Aperçu du match

Du côté de Milan AC, Ruben Amorim n'a pas communiqué de composition probable ni de liste de blessés ou suspendus à ce stade. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Benfica, Marco Silva est dans la même situation : aucune composition probable ni absence confirmée n'est disponible pour le moment. La feuille de match sera précisée dans les heures précédant la rencontre.

Milan AC présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La rencontre la plus récente s'est soldée par un match nul 2-2 contre la Lazio en Serie A, après un nul 1-1 à la Juventus. Les Rossoneri avaient auparavant enchaîné deux succès en championnat face à Venezia (2-0) et Torino (1-2 à l'extérieur). Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Milan a inscrit dix buts et en a concédé cinq.

Benfica, de son côté, affiche un sans-faute avec cinq victoires en cinq matchs. La victoire la plus récente est un succès 3-1 contre Gil Vicente en Liga Portugal, précédé d'un 4-0 à Moreirense et d'un 3-0 à Maritimo. Les Aigles ont également battu Estoril (2-1) et l'AGF en qualification de Ligue Europa (3-1 à l'extérieur). Benfica n'a pas concédé la défaite depuis le début de la saison.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 8 août 2009, un match amical qui s'était terminé sur un score de 1-1 à Lisbonne. Les deux précédentes rencontres répertoriées datent de la phase de groupes de la Ligue des Champions en 2007 : un 1-1 au Stadium de Lisbonne en novembre, et une victoire 2-1 de Milan à domicile en septembre. Sur les trois matchs recensés, Milan compte une victoire, Benfica aucune, et deux rencontres se sont conclues par un nul.

Dans le classement de Ligue Europa, Milan AC et Benfica occupent tous deux la première place à égalité au moment de cette rencontre.

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