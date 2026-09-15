Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue Europa
team-logoMilan AC
San Siro
team-logoBenfica
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! myCANAL
GOAL-e

Avec le soutien de

Milan AC vs Benfica: tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Milan AC vs Benfica
Milan AC
Benfica
Ligue Europa

Comment regarder le match de Ligue Europa entre Milan AC et Benfica en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Milan AC vs Benfica : heure du coup d'envoi

crest
Ligue Europa - Journée 1
San Siro

Le match d'aujourd'hui entre Milan AC et Benfica débutera à 16 sept. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Milan AC vs Benfica est diffusé en France sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL.

Hier live sehen!

CANAL+ Live

Cliquez ic

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Aperçu du match

Milan AC vs Benfica Équipes probables

Entraineur

  • R. Amorim

Du côté de Milan AC, Ruben Amorim n'a pas communiqué de composition probable ni de liste de blessés ou suspendus à ce stade. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Benfica, Marco Silva est dans la même situation : aucune composition probable ni absence confirmée n'est disponible pour le moment. La feuille de match sera précisée dans les heures précédant la rencontre.

MIL

MIL - Forme

MUN
V2-4
TOR
V1-2
VEN
V2-0
JUV
N1-1
LAZ
N2-2
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BEN

BEN - Forme

AGF
V1-3
EST
V2-1
MAR
V0-3
MOR
V0-4
GV
V3-1
But marqué (encaissé)
15/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Milan AC présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La rencontre la plus récente s'est soldée par un match nul 2-2 contre la Lazio en Serie A, après un nul 1-1 à la Juventus. Les Rossoneri avaient auparavant enchaîné deux succès en championnat face à Venezia (2-0) et Torino (1-2 à l'extérieur). Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Milan a inscrit dix buts et en a concédé cinq.

Benfica, de son côté, affiche un sans-faute avec cinq victoires en cinq matchs. La victoire la plus récente est un succès 3-1 contre Gil Vicente en Liga Portugal, précédé d'un 4-0 à Moreirense et d'un 3-0 à Maritimo. Les Aigles ont également battu Estoril (2-1) et l'AGF en qualification de Ligue Europa (3-1 à l'extérieur). Benfica n'a pas concédé la défaite depuis le début de la saison.

Face à face

Milan ACNulBenfica
1
2
0
Jeux d'amitié des clubs
Benfica badge
Benfica
BEN
1
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
FDM
Ligue des Champions
Benfica badge
Benfica
BEN
1
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
FDM
Ligue des Champions
Milan AC badge
Milan AC
MIL
2
Benfica badge
Benfica
BEN
1
FDM
4Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/3
Les deux équipes ont marqué3/3

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 8 août 2009, un match amical qui s'était terminé sur un score de 1-1 à Lisbonne. Les deux précédentes rencontres répertoriées datent de la phase de groupes de la Ligue des Champions en 2007 : un 1-1 au Stadium de Lisbonne en novembre, et une victoire 2-1 de Milan à domicile en septembre. Sur les trois matchs recensés, Milan compte une victoire, Benfica aucune, et deux rencontres se sont conclues par un nul.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AlkmaarAlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragueSparta PragueSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NimégueNEC NimégueNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
Milan ACMilan ACMIL
00000000
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
Juventus FCJuventus FCJUV
00000000
1
PlzenPlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Qualification pour les quarts de finale

Dans le classement de Ligue Europa, Milan AC et Benfica occupent tous deux la première place à égalité au moment de cette rencontre.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google