Les options de diffusion TV et de live stream pour Mexique vs Corée du Sud sont indiquées ci-dessous. En France et dans les pays francophones, le match est diffusé sur beIN SPORTS CONNECT.

Comment regarder Mexico contre Corée du Sud avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Mexico vs Corée du Sud : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Mexico et Corée du Sud débutera à 19 juin 2026, 03:00.





Du côté mexicain, Javier Aguirre devra recomposer sa défense centrale en l'absence de César Montes, suspendu après son carton rouge lors du match contre l'Afrique du Sud. Le onze probable aligné par le sélectionneur comprend Jose Rangel dans les buts, une défense formée de Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Edson Alvarez et Israel Reyes, un milieu composé d'Erik Lira, Gilberto Mora, Julian Quinones, Alvaro Fidalgo et Roberto Alvarado, avec Raul Jimenez en pointe. Aucune blessure n'est à signaler dans le groupe d'Aguirre.

La Corée du Sud se présente dans une situation bien plus sereine sur le plan médical et disciplinaire. Hong Myung-bo ne déplore ni blessé ni suspendu et peut compter sur un effectif au complet. Le onze probable coréen devrait voir Seung-Gyu Kim dans les buts, une défense à quatre menée par Min-Jae Kim, et un milieu articulé autour d'In-Beom Hwang et de Kang-In Lee, avec Heung-Min Son en pointe. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 3 C. Montes Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Mexique présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs, pour un total de 11 buts marqués et trois encaissés. La victoire la plus récente est celle obtenue face à l'Afrique du Sud (2-0) lors de la première journée de la Coupe du monde, le 11 juin. El Tri avait également écrasé la Serbie 5-1 en match amical le 5 juin. Le seul point partagé dans cette série remonte à un match nul 1-1 contre la Belgique en avril.

La Corée du Sud affiche trois victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, avec neuf buts marqués et six concédés. Leur dernier résultat est la victoire renversante 2-1 contre la Tchéquie le 12 juin. Les Coréens avaient auparavant dominé Trinité-et-Tobago 5-0 le 31 mai. Leurs deux défaites dans cette période sont intervenues en mars, contre l'Autriche (0-1) et la Côte d'Ivoire (0-4).





La rencontre la plus récente entre ces deux nations remonte au 10 septembre 2025, un match amical qui s'était soldé par un match nul 2-2. Avant cela, le Mexique l'avait emporté 3-2 lors d'un amical en novembre 2020. Sur les cinq dernières confrontations, le Mexique s'impose avec trois victoires contre une pour la Corée du Sud, plus un nul — la victoire coréenne étant celle enregistrée 1-2 lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Le Mexique a inscrit 11 buts au total sur ces cinq matchs, contre sept pour la Corée du Sud.





Dans le Groupe A de la Coupe du monde 2026, le Mexique occupe la première place et la Corée du Sud la deuxième au classement avant cette deuxième journée.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.