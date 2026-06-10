Coupe du monde - Grp. A Mexico City Stadium

En France, Mexique - Afrique du Sud est diffusé sur M6 et beIN SPORTS 1. Le match est également accessible en streaming via 6play, M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov et myCANAL. Les options de diffusion disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Mexico contre Afrique du Sud avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Mexico vs Afrique du Sud : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. A Mexico City Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Mexico et Afrique du Sud débutera à 11 juin 2026, 21:00.





Du côté mexicain, Javier Aguirre Onaindía prend les rênes d'un groupe sans blessé ni suspendu officiellement déclaré à ce stade. Aucune composition probable n'a été confirmée, et des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour l'Afrique du Sud, Hugo Broos dispose lui aussi d'un effectif dont l'état de santé complet reste à préciser. Aucune blessure ni suspension n'est recensée dans les données disponibles. La composition probable des Bafana Bafana sera communiquée dès que les informations officielles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Mexique présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs, sans la moindre défaite. El Tri a marqué neuf buts et n'en a concédé que deux sur cette période. La dernière sortie, une victoire 5-1 contre la Serbie le 5 juin, illustre la puissance offensive de l'équipe. Le Mexique avait auparavant battu l'Australie 1-0 et le Ghana 2-0, avant des nuls contre la Belgique (1-1) et le Portugal (0-0).

L'Afrique du Sud affiche un bilan plus contrasté : une victoire, deux nuls et deux défaites. Les Bafana Bafana ont battu la Jamaïque 1-0 le 6 juin, leur seul succès récent. Ils ont concédé des défaites face au Panama (2-1) et au Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations (2-1), et ont partagé les points avec le Nicaragua (0-0) et le Panama (1-1). L'équipe a marqué trois buts et en a encaissé cinq sur cette séquence.

MEX Derniers matches RSA 0 1 Nul 1 Afrique du Sud 1 - 1 Mexico

Afrique du Sud 2 - 1 Mexico 2 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 2/2





Le bilan des confrontations directes entre les deux équipes est très limité dans les données disponibles. Lors de leur dernier face-à-face, en match d'ouverture de la Coupe du monde 2010 le 11 juin, Afrique du Sud et Mexique s'étaient quittés sur un match nul 1-1. Avant cela, l'Afrique du Sud avait battu le Mexique 2-1 lors de la Gold Cup CONCACAF du 9 juillet 2005. Sur ces deux rencontres recensées, chaque équipe compte une victoire, pour un total de quatre buts marqués.





Dans le Groupe A de la Coupe du monde 2026, le Mexique occupe la deuxième place du classement, tandis que l'Afrique du Sud se trouve en troisième position.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.