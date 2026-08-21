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Marseille vs Strasbourg: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Marseille vs Strasbourg
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Marseille et Strasbourg, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Marseille - Strasbourg est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour regarder ce match de Ligue 1 sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Marseille contre Strasbourg avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Marseille vs Strasbourg : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Marseille et Strasbourg débutera à 21 août 2026, 20:45.

Marseille vs Strasbourg Équipes probables

4-2-3-1
Marseille crest
Marseille
OM
Formation
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
4-2-3-1
12J. De Lange33Emerson5L. Balerdi22T. Weah13D. Cornelius7A. Gomes77A. Harit23P. Hoejbjerg14I. Paixao6T. Nnadi9A. Gouiri1F. Joergensen6I. Doukoure3B. Chilwell2A. Omobamidele22Guela Doué29S. El Mourabet8M. Oyedele20M. Godo13G. Reyna11S. Nanasi14S. Mara
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
4-2-3-1
Marseille

Onze de départ

Strasbourg

Entraineur

  • B. Genesio
  • H. Oliveira

Du côté marseillais, Bruno Genesio devra se passer de Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley, Faris Moumbagna et Derek Cornelius, tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Jeffrey De Lange dans les buts, avec une défense comprenant Emerson, Leonardo Balerdi et Timothy Weah, et un milieu articulé autour de Kondogbia, Gomes et Højbjerg, malgré la situation tendue autour du Danois.

Strasbourg se présente sans Joaquin Panichelli, Abakar Sylla et Ben Chilwell, tous blessés. Hugo Oliveira devrait s'appuyer sur un onze probable mené par Filip Joergensen dans les cages, avec Omobamidele en défense centrale et un trio offensif composé de Reyna, Nanasi et Mara. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

OM

OM - Forme

NCE
D0-3
NOL
V2-1
SHA
V3-0
ATH
V3-1
ATM
D1-2
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
STR

STR - Forme

BHA
D4-3
ELV
D5-2
SCF
D2-0
SCF
D2-0
NEW
V1-1
But marqué (encaissé)
6/14
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Marseille présente un bilan de trois victoires, zéro nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties, toutes disputées en amical. Les Phocéens ont conclu leur préparation sur une défaite 1-2 face à l'Atlético Madrid le 14 août, après avoir dominé Athletic Bilbao 3-1 cinq jours plus tôt. L'OM a inscrit neuf buts sur cette période, mais en a encaissé sept, dont trois lors d'un revers sévère contre Nice fin juillet.

Strasbourg affiche un bilan bien plus difficile, avec une seule victoire pour quatre défaites lors de ses cinq dernières rencontres préparatoires. Le résultat le plus récent est un match nul 1-1 obtenu face à Newcastle le 16 août, mais les deux défaites consécutives 2-0 contre Fribourg et la lourde défaite 5-2 contre Elversberg traduisent des lacunes défensives préoccupantes à l'aube de la saison.

Face à face

MarseilleNulStrasbourg
1
3
1
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
2
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
FDM
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
Marseille badge
Marseille
OM
2
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FDM
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
Marseille badge
Marseille
OM
0
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FDM
6Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est soldée par un match nul 2-2 au Vélodrome en Ligue 1, le 14 février 2026. Sur les cinq derniers affrontements, Marseille compte deux victoires, Strasbourg une, et deux matchs se sont terminés sur un score nul. Les Marseillais ont remporté le dernier duel disputé à Strasbourg, s'imposant 2-1 en septembre 2025.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AngersAngersSCO
00000000
2
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
00000000
3
BrestBrestB29
00000000
4
Le HavreLe HavreLEH
00000000
5
Le MansLe MansLEM
00000000
6
LensLensRCL
00000000
7
LilleLilleLIL
00000000
8
LorientLorientFCL
00000000
9
LyonLyonOL
00000000
10
MarseilleMarseilleOM
00000000
11
MonacoMonacoASM
00000000
12
NiceNiceNCE
00000000
13
Paris FCParis FCPAR
00000000
14
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
15
RennesRennesREN
00000000
16
StrasbourgStrasbourgSTR
00000000
17
ToulouseToulouseTFC
00000000
18
TroyesTroyesTRO
00000000
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Marseille occupe la dixième place du classement, tandis que Strasbourg pointe à la seizième position avant le coup d'envoi de cette journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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