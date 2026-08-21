A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 1 21 août 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Marseille - Strasbourg est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour regarder ce match de Ligue 1 sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Marseille contre Strasbourg avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Marseille vs Strasbourg : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 1 21 août 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Le match d'aujourd'hui entre Marseille et Strasbourg débutera à 21 août 2026, 20:45.

Du côté marseillais, Bruno Genesio devra se passer de Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley, Faris Moumbagna et Derek Cornelius, tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Jeffrey De Lange dans les buts, avec une défense comprenant Emerson, Leonardo Balerdi et Timothy Weah, et un milieu articulé autour de Kondogbia, Gomes et Højbjerg, malgré la situation tendue autour du Danois.

Strasbourg se présente sans Joaquin Panichelli, Abakar Sylla et Ben Chilwell, tous blessés. Hugo Oliveira devrait s'appuyer sur un onze probable mené par Filip Joergensen dans les cages, avec Omobamidele en défense centrale et un trio offensif composé de Reyna, Nanasi et Mara. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Marseille présente un bilan de trois victoires, zéro nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties, toutes disputées en amical. Les Phocéens ont conclu leur préparation sur une défaite 1-2 face à l'Atlético Madrid le 14 août, après avoir dominé Athletic Bilbao 3-1 cinq jours plus tôt. L'OM a inscrit neuf buts sur cette période, mais en a encaissé sept, dont trois lors d'un revers sévère contre Nice fin juillet.

Strasbourg affiche un bilan bien plus difficile, avec une seule victoire pour quatre défaites lors de ses cinq dernières rencontres préparatoires. Le résultat le plus récent est un match nul 1-1 obtenu face à Newcastle le 16 août, mais les deux défaites consécutives 2-0 contre Fribourg et la lourde défaite 5-2 contre Elversberg traduisent des lacunes défensives préoccupantes à l'aube de la saison.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est soldée par un match nul 2-2 au Vélodrome en Ligue 1, le 14 février 2026. Sur les cinq derniers affrontements, Marseille compte deux victoires, Strasbourg une, et deux matchs se sont terminés sur un score nul. Les Marseillais ont remporté le dernier duel disputé à Strasbourg, s'imposant 2-1 en septembre 2025.

En Ligue 1, Marseille occupe la dixième place du classement, tandis que Strasbourg pointe à la seizième position avant le coup d'envoi de cette journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.