Ligue 1 - Ligue 1 Stade Orange Velodrome

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Ce match de Ligue 1 entre Marseille et Rennes est diffusé en direct à la télévision et en live stream. Les options disponibles sont listées ci-dessous.

Si vous voyagez à l'étranger et souhaitez accéder à votre plateforme habituelle, un réseau privé virtuel (VPN) vous permet de contourner les restrictions géographiques et de regarder le match comme si vous étiez en France.

Comment regarder Marseille contre Rennes avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Marseille vs Rennes : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Orange Velodrome

Le match d'aujourd'hui entre Marseille et Rennes débutera à 17 mai 2026, 21:00.





Du côté de l'OM, Habib Beye sera privé de plusieurs éléments. Geoffrey Kondogbia, Hatem Traore, Hicham Abdelli, Bilal Nadir, Nayef Aguerd, Pierre-Emerick Aubameyang et Timothy Weah sont tous indisponibles. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable alignerait Rulli dans les buts, avec une défense composée d'Emerson, Balerdi, Pavard et Medina, et Greenwood, Nnadi, Paixao, Hoejbjerg, Timber et Gouiri devant.

Rennes devra se passer de Piotr Frankowski, blessé, tandis que Brice Samba est suspendu. Le onze probable breton verrait Silistrie dans les buts, une défense à quatre avec Merlin, Brassier, Boudlal et Seidu, et un milieu et attaque articulés autour de Camara, Tamari, Szymanski, Rongier, Embolo et Lepaul. Des mises à jour seront apportées si de nouvelles informations sont disponibles avant le coup d'envoi.

Sur leurs cinq derniers matchs de Ligue 1, Marseille affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites. Les Phocéens ont concédé une lourde défaite 3-0 à Nantes le 2 mai, leur résultat le plus récent avant de battre Le Havre 1-0 le 10 mai. Ils ont également perdu 2-0 à Lorient en avril et partagé les points à Nice sur le score d'un but partout. Leur seule autre victoire sur la période remonte au 10 avril, avec un succès 3-1 contre Metz.

Rennes présente un bilan bien plus solide avec quatre victoires et une seule défaite sur leurs cinq dernières sorties. Les Bretons ont battu Paris FC 2-1 le 10 mai, leur match le plus récent, et ont notamment écrasé Strasbourg 3-0 en déplacement le 19 avril. Leur unique revers est une défaite 4-2 à Lyon le 3 mai. Rennes a inscrit dix buts et n'en a concédé que cinq sur cette série.





La confrontation la plus récente entre les deux clubs a eu lieu en Coupe de France le 3 février 2026, avec une victoire nette de Marseille 3-0 à domicile. En remontant aux cinq dernières rencontres, Marseille compte deux victoires contre deux pour Rennes, avec un match nul qui n'apparaît pas dans ce bilan. Les Phocéens ont notamment battu Rennes 4-2 à domicile en Ligue 1 en mai 2025, tandis que Rennes s'était imposé 1-0 chez lui en août 2025 lors du match aller de cette même saison.





Au classement de la Ligue 1, Rennes occupe la cinquième place tandis que Marseille pointe au sixième rang, les deux équipes étant donc directement en concurrence pour les places européennes en fin de saison.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.