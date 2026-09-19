Marseille vs Paris Saint-Germain : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 5 20 sept. 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Le match d'aujourd'hui entre Marseille et Paris Saint-Germain débutera à 20 sept. 2026, 20:45.

Comment regarder le match ?

Le match Marseille vs PSG est diffusé en direct sur DAZN, Molotov et RMC Sport 1. Retrouvez les options de live stream via les liens ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Du côté marseillais, Bruno Genesio devra composer sans Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia, tous deux blessés. Le onze probable alignerait Jeffrey De Lange dans les buts, avec une défense composée de CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Emerson. Timothy Weah, Angel Gomes, Igor Paixao, Amine Harit, Himad Abdelli, Pierre-Emile Hoejbjerg et Amine Gouiri complèteraient le dispositif.

Luis Enrique ne déplore aucune blessure ni suspension dans son groupe. Le PSG devrait s'articuler autour de Matvey Safonov dans les buts, d'une défense avec Willian Pacho et Marquinhos, et d'un milieu animé par Joao Neves, Fabian Ruiz et Vitinha, avec Ousmane Dembélé, Ferran Torres et Khvicha Kvaratskhelia en attaque. Warren Zaïre-Emery et Nuno Mendes figurent également dans le onze probable.

Marseille présente un bilan d'une victoire pour quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs. Leur seul succès remonte au 21 août, une large victoire 4-0 contre Strasbourg. Depuis, le club phocéen a concédé des défaites contre Monaco (0-2), Paris FC (2-3), Rennes (0-1) et plus récemment Besiktas (1-4) en Europa League. Sur ces cinq rencontres, Marseille a inscrit neuf buts mais en a encaissé dix.

Le PSG affiche un bilan plus contrasté, avec deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Parisiens ont notamment écrasé le Slovan Bratislava 6-1 en Ligue des Champions et se sont imposés 1-0 à Brest en Ligue 1. Ils ont toutefois concédé une défaite 1-2 contre Monaco et partagé les points contre Lille (2-2) et Rennes (2-2). Paris a marqué douze buts et en a concédé sept lors de cette période.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 8 février 2026, lorsque le PSG s'est imposé 5-0 à domicile en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations directes, Paris compte trois victoires contre une pour Marseille, avec un match nul 2-2 en Super Coupe en janvier 2026. Marseille avait néanmoins créé la surprise lors du Classique de septembre 2025 en s'imposant 1-0 au Vélodrome.

En Ligue 1, Marseille occupe la 13e place, un classement qui traduit leurs difficultés en ce début de saison et qui accentue la pression sur ce Classique à domicile. Le PSG, 7e, cherche également à se rapprocher des premières places et a besoin de points pour relancer sa saison.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.