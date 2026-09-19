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Marseille vs Paris Saint-Germain : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Marseille vs Paris Saint-Germain
Marseille
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Marseille et Paris Saint-Germain en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Marseille vs Paris Saint-Germain : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 5
Stade Orange Velodrome

Le match d'aujourd'hui entre Marseille et Paris Saint-Germain débutera à 20 sept. 2026, 20:45.

Comment regarder le match ?

Le match Marseille vs PSG est diffusé en direct sur DAZN, Molotov et RMC Sport 1. Retrouvez les options de live stream via les liens ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Marseille vs Paris Saint-Germain Équipes probables

4-2-3-1
Marseille crest
Marseille
OM
Formation
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
J. De LangeJ. De LangeC. Egan-RileyC. Egan-RileyN. AguerdN. AguerdEmersonEmersonT. WeahT. WeahA. GomesA. GomesI. PaixaoI. PaixaoA. HaritA. HaritH. AbdelliH. AbdelliP. HoejbjergP. HoejbjergA. GouiriA. GouiriM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosWarren Zaïre-EmeryWarren Zaïre-EmeryN. MendesN. MendesJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizVitinhaVitinhaOusmane DembéléOusmane DembéléF. TorresF. TorresK. KvaratskheliaK. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Marseille

Onze de départ

Paris Saint-Germain

Entraineur

  • B. Genesio
  • Luis Enrique

Du côté marseillais, Bruno Genesio devra composer sans Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia, tous deux blessés. Le onze probable alignerait Jeffrey De Lange dans les buts, avec une défense composée de CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Emerson. Timothy Weah, Angel Gomes, Igor Paixao, Amine Harit, Himad Abdelli, Pierre-Emile Hoejbjerg et Amine Gouiri complèteraient le dispositif.

Luis Enrique ne déplore aucune blessure ni suspension dans son groupe. Le PSG devrait s'articuler autour de Matvey Safonov dans les buts, d'une défense avec Willian Pacho et Marquinhos, et d'un milieu animé par Joao Neves, Fabian Ruiz et Vitinha, avec Ousmane Dembélé, Ferran Torres et Khvicha Kvaratskhelia en attaque. Warren Zaïre-Emery et Nuno Mendes figurent également dans le onze probable.

OM

OM - Forme

STR
V4-0
ASM
D2-0
PAR
D2-3
REN
D1-0
BJK
D4-1
But marqué (encaissé)
7/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
PSG

PSG - Forme

REN
N2-2
LIL
N2-2
ASM
D1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
But marqué (encaissé)
12/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Marseille présente un bilan d'une victoire pour quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs. Leur seul succès remonte au 21 août, une large victoire 4-0 contre Strasbourg. Depuis, le club phocéen a concédé des défaites contre Monaco (0-2), Paris FC (2-3), Rennes (0-1) et plus récemment Besiktas (1-4) en Europa League. Sur ces cinq rencontres, Marseille a inscrit neuf buts mais en a encaissé dix.

Le PSG affiche un bilan plus contrasté, avec deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Parisiens ont notamment écrasé le Slovan Bratislava 6-1 en Ligue des Champions et se sont imposés 1-0 à Brest en Ligue 1. Ils ont toutefois concédé une défaite 1-2 contre Monaco et partagé les points contre Lille (2-2) et Rennes (2-2). Paris a marqué douze buts et en a concédé sept lors de cette période.

Face à face

MarseilleNulParis Saint-Germain
1
0
4
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
Marseille badge
Marseille
OM
0
FDM
Super Coupe
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Marseille badge
Marseille
OM
2
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FDM
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Marseille badge
Marseille
OM
1
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FDM
4Buts marqués13
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 8 février 2026, lorsque le PSG s'est imposé 5-0 à domicile en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations directes, Paris compte trois victoires contre une pour Marseille, avec un match nul 2-2 en Super Coupe en janvier 2026. Marseille avait néanmoins créé la surprise lors du Classique de septembre 2025 en s'imposant 1-0 au Vélodrome.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
3
LilleLilleLIL
431072+510
V
V
N
V
4
RennesRennesREN
431085+310
V
V
V
N
5
LyonLyonOL
422062+48
N
V
N
V
6
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
41216605
V
D
N
N
8
BrestBrestB29
41216605
D
V
N
N
9
LorientLorientFCL
41214405
N
V
D
N
10
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
11
AngersAngersSCO
411245-14
N
D
V
D
12
TroyesTroyesTRO
411249-54
D
D
V
N
13
MarseilleMarseilleOM
41036603
D
D
D
V
14
Le MansLe MansLEM
403178-13
N
N
D
N
15
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
4103511-63
V
D
D
D
16
Le HavreLe HavreLEH
402224-22
N
D
N
D
17
ToulouseToulouseTFC
402247-32
N
D
N
D
18
NiceNiceNCE
402215-42
D
N
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Marseille occupe la 13e place, un classement qui traduit leurs difficultés en ce début de saison et qui accentue la pression sur ce Classique à domicile. Le PSG, 7e, cherche également à se rapprocher des premières places et a besoin de points pour relancer sa saison.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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