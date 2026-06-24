A quelle heure commence le jeu ?

Maroc vs Haïti est diffusé en direct sur beIN SPORTS CONNECT. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Maroc contre Haïti avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Maroc vs Haïti : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Maroc et Haïti débutera à 25 juin 2026, 00:00.

Mohamed Ouahbi devrait aligner un onze de départ expérimenté avec Yassine Bounou dans les buts, une défense composée d'Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui et Achraf Hakimi, et un milieu articulé autour d'Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui et Azzedine Ounahi. Brahim Diaz et Bilal El Khannouss soutiendraient Ismael Saibari en pointe. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe marocain.

Du côté haïtien, Sébastien Migné devrait reconduire Johny Placide dans les buts, avec Martin Expérience, Hannes Delcroix, Carlens Arcus et Ricardo Ade en défense. Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques et Ruben Providence sont attendus au milieu, avec Frantzdy Pierrot et Wilson Isidor en attaque. Aucune indisponibilité n'est confirmée pour ce dernier match de groupe.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Maroc présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs, sans la moindre défaite. Leur résultat le plus récent est une victoire 1-0 face à l'Écosse le 19 juin en Coupe du monde, précédée d'un match nul 1-1 contre le Brésil lors du premier match du groupe. Avant le tournoi, les Atlas Lions avaient battu Madagascar 4-0 et le Burundi 5-0 dans des matchs amicaux, et partagé les points avec la Norvège sur le score de 1-1. Sur ces cinq rencontres, le Maroc a inscrit huit buts et n'en a concédé que deux.

Haïti affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est une défaite 3-0 contre le Brésil le 20 juin, après une défaite 1-0 face à l'Écosse lors du premier match du groupe. Leur meilleur résultat sur la période reste une victoire 4-0 contre la Nouvelle-Zélande en amical. Les Grenadiers ont également concédé une défaite 2-1 face au Pérou et partagé les points 1-1 avec l'Islande.

Les données disponibles ne font état d'aucun précédent officiel entre le Maroc et Haïti. Aucune rencontre entre les deux sélections n'est répertoriée dans le jeu de données fourni, ce qui fait de ce match du 24 juin un duel inédit entre les deux nations.

Au classement du Groupe C, le Maroc occupe la deuxième place tandis qu'Haïti est quatrième à l'issue des deux premières journées.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.