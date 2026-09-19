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Lyon vs Rennes: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lyon vs Rennes
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Lyon et Rennes, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Lyon vs Rennes est diffusé en direct en France. Les options de chaîne TV et de live stream sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Lyon contre Rennes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Lyon vs Rennes : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 5
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Le match d'aujourd'hui entre Lyon et Rennes débutera à 19 sept. 2026, 20:45.

Lyon vs Rennes Équipes probables

4-2-3-1
Lyon crest
Lyon
OL
Formation
Rennes crest
Rennes
REN
4-3-3
D. GreifD. GreifZ. AthekameZ. AthekameF. BacherF. BacherMoussa NiakhatéMoussa NiakhatéAbnerAbnerE. NuamahE. NuamahT. MortonT. MortonM. BidstrupM. BidstrupC. TolissoC. TolissoP. SulcP. SulcI. OpendaI. OpendaB. SambaB. SambaA. RouaultA. RouaultC. CresswellC. CresswellB. ReynoldsB. ReynoldsM. NagidaM. NagidaM. CamaraM. CamaraV. RongierV. RongierA. ThomassonA. ThomassonM. TamariM. TamariE. LepaulE. LepaulL. BlasL. Blas
Rennes crest
Rennes
REN
4-2-3-1
Lyon

Onze de départ

Rennes

Entraineur

  • P. Fonseca
  • F. Haise

Du côté lyonnais, Paulo Fonseca devrait aligner Dominik Greif dans les buts, avec une défense composée de Zachary Athekame, Felix Bacher, Moussa Niakhaté et Abner. Le milieu de terrain verrait Ernest Nuamah, Tyler Morton, Mads Bidstrup et Corentin Tolisso évoluer ensemble, avec Pavel Sulc et Ikoma Lois Openda en soutien offensif. Aucune absence pour blessure ou suspension n'est signalée dans le camp rhodanien.

Pour Rennes, Franck Haise devrait s'appuyer sur Brice Samba dans les cages, devant une ligne défensive formée d'Anthony Rouault, Charlie Cresswell, Bryan Reynolds et Mahamadou Nagida. Mahdi Camara, Valentin Rongier et Adrien Thomasson devraient composer le milieu, avec Mousa Tamari, Esteban Lepaul et Ludovic Blas en attaque. Aucune indisponibilité n'est à signaler du côté breton à ce stade.

OL

OL - Forme

FB
D1-2
LEH
N1-1
AJA
V3-1
PAR
N0-0
AND
V1-2
But marqué (encaissé)
7/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
REN

REN - Forme

PSG
N2-2
LEM
V3-2
SCO
V1-2
OM
V1-0
SGR
N0-0
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lyon affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Lyonnais ont battu Anderlecht 2-1 en Ligue Europa le 16 septembre, leur résultat le plus récent, et avaient auparavant dominé Auxerre 3-1 en Ligue 1. Les deux nuls, contre Paris FC (0-0) et Le Havre (1-1), soulignent une certaine difficulté à conclure face à des équipes bien organisées. La défaite 1-2 face à Fenerbahce en qualification de Ligue des champions reste le seul revers de la période. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Lyon a inscrit six buts et en a concédé cinq.

Rennes présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite en championnat sur leurs cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est un nul 0-0 contre Sturm Graz en Ligue Europa, mais en Ligue 1 ils restent sur trois succès consécutifs, dont une victoire 1-0 contre Marseille et un succès 1-2 à Angers. Le nul 2-2 face au Paris Saint-Germain illustre leur capacité à tenir tête aux meilleures équipes. Rennes a marqué neuf buts et en a encaissé sept sur cette période.

Face à face

LyonNulRennes
2
0
3
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
4
Rennes badge
Rennes
REN
2
FDM
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
4
Rennes badge
Rennes
REN
1
FDM
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
3
Lyon badge
Lyon
OL
0
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Rennes badge
Rennes
REN
3
FDM
11Buts marqués12
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La dernière confrontation entre les deux clubs en Ligue 1 remonte au 3 mai 2026, avec une victoire nette de Lyon à domicile sur le score de 4-2. Sur les cinq dernières rencontres, Lyon domine la série avec trois victoires contre deux pour Rennes, avec des scores souvent prolifiques dans les deux sens. Lyon a remporté les deux derniers duels à domicile (4-2 et 4-1), tandis que Rennes s'est imposé lors de ses deux dernières réceptions des Lyonnais (3-1 et 3-0).

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LilleLilleLIL
431072+510
V
V
N
V
3
RennesRennesREN
431085+310
V
V
V
N
4
Paris FCParis FCPAR
422062+48
N
V
V
N
5
LyonLyonOL
422062+48
N
V
N
V
6
StrasbourgStrasbourgSTR
421198+17
N
V
V
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
41216605
V
D
N
N
8
BrestBrestB29
41216605
D
V
N
N
9
LorientLorientFCL
41214405
N
V
D
N
10
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
11
AngersAngersSCO
411245-14
N
D
V
D
12
TroyesTroyesTRO
411249-54
D
D
V
N
13
MarseilleMarseilleOM
41036603
D
D
D
V
14
Le MansLe MansLEM
403178-13
N
N
D
N
15
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
4103511-63
V
D
D
D
16
Le HavreLe HavreLEH
402224-22
N
D
N
D
17
ToulouseToulouseTFC
402247-32
N
D
N
D
18
NiceNiceNCE
402215-42
D
N
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Lyon occupe la cinquième place et Rennes la troisième. Les Bretons arrivent donc à Lyon avec l'avantage du classement, et une victoire leur permettrait de consolider leur position dans le groupe de tête du championnat.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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