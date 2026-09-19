A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 5 19 sept. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Lyon vs Rennes est diffusé en direct en France. Les options de chaîne TV et de live stream sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Lyon contre Rennes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lyon vs Rennes : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 5 19 sept. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Lyon et Rennes débutera à 19 sept. 2026, 20:45.

Du côté lyonnais, Paulo Fonseca devrait aligner Dominik Greif dans les buts, avec une défense composée de Zachary Athekame, Felix Bacher, Moussa Niakhaté et Abner. Le milieu de terrain verrait Ernest Nuamah, Tyler Morton, Mads Bidstrup et Corentin Tolisso évoluer ensemble, avec Pavel Sulc et Ikoma Lois Openda en soutien offensif. Aucune absence pour blessure ou suspension n'est signalée dans le camp rhodanien.

Pour Rennes, Franck Haise devrait s'appuyer sur Brice Samba dans les cages, devant une ligne défensive formée d'Anthony Rouault, Charlie Cresswell, Bryan Reynolds et Mahamadou Nagida. Mahdi Camara, Valentin Rongier et Adrien Thomasson devraient composer le milieu, avec Mousa Tamari, Esteban Lepaul et Ludovic Blas en attaque. Aucune indisponibilité n'est à signaler du côté breton à ce stade.

Lyon affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Lyonnais ont battu Anderlecht 2-1 en Ligue Europa le 16 septembre, leur résultat le plus récent, et avaient auparavant dominé Auxerre 3-1 en Ligue 1. Les deux nuls, contre Paris FC (0-0) et Le Havre (1-1), soulignent une certaine difficulté à conclure face à des équipes bien organisées. La défaite 1-2 face à Fenerbahce en qualification de Ligue des champions reste le seul revers de la période. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Lyon a inscrit six buts et en a concédé cinq.

Rennes présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite en championnat sur leurs cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est un nul 0-0 contre Sturm Graz en Ligue Europa, mais en Ligue 1 ils restent sur trois succès consécutifs, dont une victoire 1-0 contre Marseille et un succès 1-2 à Angers. Le nul 2-2 face au Paris Saint-Germain illustre leur capacité à tenir tête aux meilleures équipes. Rennes a marqué neuf buts et en a encaissé sept sur cette période.

La dernière confrontation entre les deux clubs en Ligue 1 remonte au 3 mai 2026, avec une victoire nette de Lyon à domicile sur le score de 4-2. Sur les cinq dernières rencontres, Lyon domine la série avec trois victoires contre deux pour Rennes, avec des scores souvent prolifiques dans les deux sens. Lyon a remporté les deux derniers duels à domicile (4-2 et 4-1), tandis que Rennes s'est imposé lors de ses deux dernières réceptions des Lyonnais (3-1 et 3-0).

En Ligue 1, Lyon occupe la cinquième place et Rennes la troisième. Les Bretons arrivent donc à Lyon avec l'avantage du classement, et une victoire leur permettrait de consolider leur position dans le groupe de tête du championnat.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.